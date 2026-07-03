Jaldo reiteró el rechazo a la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO)

El gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, se refirió al proyecto de reforma electoral que el Gobierno Nacional analiza para incorporar un sistema de colectoras de cara a las próximas elecciones nacionales que incluye la suspensión de las PASO y señaló que, hasta el momento, no conoció una propuesta formal que permita realizar una evaluación.

En ese sentido, el mandatario expresó: “La verdad que no lo conozco al proyecto, todas son versiones mediáticas, pero todavía ni el jefe de gabinete de la Nación, Diego Santilli, ni ningún funcionario nacional, nos ha mostrado ningún tipo de proyecto ni nos ha concretado cuál es la propuesta en general. No puedo opinar de algo que todavía no nos han presentado a los gobernadores”.

Jaldo indicó que la posición del Gobierno provincial y del bloque Independencia respecto de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) no sufrió modificaciones.

“Nosotros hemos sido muy claros, y reitero, para que nadie se equivoque, nosotros estamos en contra de sacar las PASO, nosotros estamos en contra de eliminar las PASO. Eso ya lo hemos dicho, y para que a todos los medios les quede claro cuál es la posición del bloque Independencia, y que lo que hemos dicho la vez pasada no lo hemos cambiado hoy bajo ningún punto de vista”, sostuvo.

Por último, el gobernador remarcó que aguardará la presentación oficial de la iniciativa antes de emitir una opinión sobre el contenido del proyecto.

“Ahora, no sabemos qué es eso de las colectoras, no sabemos cuáles son las modificaciones que el Gobierno nacional está proponiendo o está por proponer, pero no podemos opinar de algo que todavía no se ha propuesto y mucho menos lo conocemos. Seguramente hay que esperar y tener paciencia”, cerró.

Más sobre: Política.



