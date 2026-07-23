Tucumán: fecha de pago de sueldos para Empleados Provinciales
23/07/2026
La Tesorería General de la Provincia de Tucumán informó el cronograma de pagos del sueldo de julio para empleados estatales de la Provincia.
Parte proporcional (20%)
- Jueves 30 de julio
- Sistema Provincial de Salud (Siprosa)
- Instituto Provincial de la Vivienda
- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
- Ente Único de Reg. de Servic. Pub. Pcial. (Ersept)
- Viernes 31 de julio
- Seguridad (Dpto. Gral. de Policía - Direc. Gral. de Institutos Penales)
- Administración Central
- Defensoría del Pueblo
- Tribunal de Cuentas
- Tribunal Fiscal de Apelación
- Dirección Provincial de Vialidad (DPV)
- Poder Legislativo
- Sábado 1 de agosto
- Comunas Rurales
- Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Just. - Just. Paz Legal)
- Ministerio Público Fiscal
- Ministerio Pupilar y de la Defensa
- Municipios del Interior
- Dirección Recursos Hídricos
- Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Cultural de Tucumán
- Instituto Provincial Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym)
- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys)
- Instituto Desarrollo Productivo
- Ente Infraestructura Comunitaria
- Inst. Promoción del Azúcar y Alcohol
- Ente Autarq. Teatro Mercedes Sosa
Parte complementaria (80%)
- Miércoles 5 de agosto
- Sistema Provincial de Salud (Si.Pro.Sa.)
- Instituto Provincial de la Vivienda
- Ente Único de Reg. de Servic. Pub. Pcial. (E.R.S.E.P.T.)
- Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
- Sociedad Aguas del Tucumán
- Jueves 6 de agosto
- Seguridad (Dpto. Gral. de Policía - Direc. Gral. de Institutos Penales)
- Educación Establec. Provinciales (Esc. Provinciales - Rep. 18 - Esc. Sec. Transf. Rep. 25 - Esc. Sec. Transf. Rep. 26 - Esc. Sec. Transf. Rep. 27)
- Administración Central
- Defensoría del Pueblo
- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
- Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)
- Viernes 7 de agosto
- Comunas Rurales
- Educación Establec. Provinciales (Esc. Provinciales - Rep. 18 - Esc. Sec. Transf. Rep. 25 - Esc. Sec. Transf. Rep. 26)
- Tribunal de Cuentas
- Tribunal Fiscal de Apelación
- Jubilados Fuera de Convenio
- Renta Vitalicia - Héroes de Malvinas
- Poder Legislativo
- Sábado 8 de agosto
- Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Just. - Just. Paz Legal)
- Ministerio Público Fiscal
- Ministerio Pupilar y de la Defensa
- Municipios del Interior
- Dirección Recursos Hídricos
- Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Cultural de Tucumán
- Instituto Provincial Acción Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)
- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)
- Instituto Desarrollo Productivo
- Ente Infraestructura Comunitaria
- Inst. Promoción del Azúcar y Alcohol
- Ente Autarq. Teatro Mercedes Sosa
- Educación Establecimientos Públicos de Gestión Privada (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)
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