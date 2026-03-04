Tucumán: multan a una agencia de viajes por incumplimientos en un paquete internacional

El director de la Dirección de Comercio Interior de Tucumán, Manuel Canto, confirmó este miércoles que se aplicó una multa millonaria a una agencia de viajes tras comprobarse una serie de incumplimientos en un paquete turístico internacional contratado por una vecina de la capital tucumana.

"La sanción supera los cinco millones de pesos y recayó sobre la firma Tucu/Tucu Viajes, con domicilio comercial en Monteagudo 302, en San Miguel de Tucumán", dijo Canto y aclaró que se trata de una infracción al artículo 19 de la Ley Nacional Nº 24.240 de Defensa del Consumidor.

El funcionario explicó en el programa Buen Día de La Gaceta Play que la denuncia fue presentada en sede administrativa luego de que la consumidora advirtiera que “de lo que había sido ofrecido, nada se había cumplido”.

La denunciante, María Gabriela Saez, había contratado un viaje que incluía traslados, alojamiento y servicios de comidas. Sin embargo, según se acreditó en el expediente, durante el recorrido se encontró con alojamientos en condiciones deficientes, falta de agua caliente y calefacción en zonas de bajas temperaturas, demoras en el itinerario y servicios prometidos que nunca fueron brindados. “Lo que debía ser un viaje emocionante empezó con situaciones agobiantes”, señaló Canto.

Entre los incumplimientos, se constató que el traslado se realizó en micros de línea común cuando se había contratado un servicio exclusivo. Además, el hotel que debía ser de tres estrellas no contaba con agua caliente para ducharse ni con colchas suficientes en un contexto de bajas temperaturas. La situación generó malestar, preocupación y gastos imprevistos para la pasajera.

“Lo que se ofrece debe cumplirse. Aquello que está prometido tiene que respetarse, porque de lo contrario las consecuencias administrativas van a ser muy severas”, advirtió el director.

Incumplimiento y falta de respuesta

Según detalló Canto, tras la instancia de conciliación prevista en el artículo 13 y una vez concluido el procedimiento administrativo establecido por la Ley 8365, quedó acreditado que la empresa no ofreció soluciones ni realizó reintegros. Además, durante el proceso, la firma no se presentó a la audiencia de conciliación, no efectuó descargo ni aportó pruebas que desvirtuaran los hechos denunciados, dejando vencer los plazos legales correspondientes.

Ante esa situación, la Dirección resolvió aplicar la sanción económica, cuyo plazo de pago se encuentra actualmente vigente. La primera instancia administrativa ya culminó y el expediente puede servir como antecedente si la afectada decide avanzar con un reclamo por resarcimiento económico en la Justicia.

Desde la Dirección remarcaron que la resolución constituye un mensaje claro al sector turístico.

El dictamen fue contundente; las agencias de viajes deben cumplir estrictamente con lo que ofrecen, ya que el incumplimiento vulnera derechos básicos de los consumidores y constituye una infracción sancionable.

Otras denuncias en análisis

El director informó que esta es la primera denuncia contra esta empresa en particular, aunque existen otras presentaciones contra distintas agencias de viaje que están siendo investigadas.

“Instamos a la comunidad a utilizar esta herramienta que tienen los tucumanos para defender sus derechos como consumidores y la lealtad comercial. Lo que se ofrece debe cumplirse. No puede haber abusos”, concluyó.

