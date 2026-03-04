Homenaje a Benita Campos, pionera del periodismo salteño

En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), el Sindicato de Prensa de Salta (SIPRENSAL) llevará a cabo una jornada especial dedicada a la figura de Benita Campos, reconocida como la primera periodista e historiadora de nuestra provincia.

El evento tendrá lugar el próximo viernes 6 de marzo a las 17 hs en las instalaciones del Museo de Bellas Artes “Lola Mora” (Av. Belgrano esq. Sarmiento, Salta Capital), con entrada libre para trabajadores de prensa, estudiantes y público general.

La jornada contará con la destacada participación de dos reconocidos referentes de la cultura y la investigación en Salta; el prestigioso periodista Gregorio Caro Figueroa y heraldista, genealogista y vexilólogo, Antonio Sorich. Ambos disertantes compartirán sus conocimientos y hallazgos históricos sobre la vida y el legado de Campos, cuya labor a principios del siglo XX marcó un hito en la profesionalización de la mujer en los medios de comunicación locales.

"Reivindicar nuestras raíces intelectuales y el rol pionero de Benita Campos es de suma relevancia para nuestro sindicato. Su aporte es de gran importancia para fortalecer la identidad de quienes hoy ejercemos el periodismo en Salta", expresó Fernando Díaz, Secretario General de SIPRENSAL.






