Tras un allanamiento detienen a un hombre acusado de compartir material de abuso sexual infantil en redes sociales

La fiscalía de Ciberdelincuencia de Salta informó que en el marco de una averiguación preliminar iniciada a partir de un reporte sobre la posible comisión de delitos vinculados a la distribución de material de abuso y/o explotación sexual infantil a través de Internet. (MASI), este jueves se produjo la detención de un hombre de 57 años.

Del análisis de los informes remitidos, surgió que un usuario identificado habría subido a la plataforma de Google numerosos archivos con contenido de abuso sexual infantil, que consistían principalmente en videos que involucran a niñas y niños menores de 13 años.

Con autorización del Juzgado de Garantías 2 del distrito Centro, personal de la Dirección de Ciberseguridad de la Policía de Salta, realizó este jueves un allanamiento en un domicilio ubicado en la zona norte de la ciudad de Salta, donde se detuvo al sospechoso y se secuestraron dispositivos informáticos y toda evidencia digital de interés para la causa, los que serán analizados.

La Fiscal señaló que, cumplidos los trámites de rigor, la audiencia de imputación se concretará en las próximas horas como autor del delito de tenencia de material de abuso y/o explotación sexual de niñas, niños y adolescentes agravado por la edad de las víctimas (menores de 13 años), delito previsto y reprimido por el artículo 128, párrafos segundo y quinto, del Código Penal.

