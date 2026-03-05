La Universidad Nacional de Salta registró más de 20.600 preinscriptos para el ciclo lectivo 2026

La Universidad Nacional de Salta (UNSa) registró 20.624 estudiantes preinscriptos para el ciclo lectivo 2026, lo que representa un crecimiento del 6,36% en comparación con el mismo período de 2025.

Los datos surgen del relevamiento institucional realizado por el Centro de Cómputos de la UNSa, que sistematiza la evolución de aspirantes e ingresantes en el período 2022–2026.

Facultades con mayor crecimiento de aspirantes

De acuerdo con el consolidado por unidades académicas, las facultades que registraron los mayores incrementos de estudiantes interesados en sus carreras entre 2025 y 2026 fueron:

Facultad de Ingeniería: +33,62%

Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales: +29,39%

Facultad de Humanidades: +21,90%

Sede Regional Sur Metán – Rosario de la Frontera: +11,04%

Las carreras más elegidas

Del total de 20.624 ingresantes registrados para 2026

Medicina encabezó la preferencia de los estudiantes con 1.911 inscriptos, lo que representa el 9,27% del total.

encabezó la preferencia de los estudiantes con 1.911 inscriptos, lo que representa el 9,27% del total. Enfermero Universitario , con 1.518 ingresantes (7,36%),

, con 1.518 ingresantes (7,36%), Licenciatura en Nutrición , que registró 966 estudiantes (4,68%).

, que registró 966 estudiantes (4,68%). Licenciatura en Administración de Empresas reunió 879 ingresantes (4,26%),

reunió 879 ingresantes (4,26%), Contador Público contabilizó 857 estudiantes, equivalentes al 4,15% del total.

contabilizó 857 estudiantes, equivalentes al 4,15% del total. Ingeniería Electromecánica registró 726 ingresantes, lo que representa el 3,52% de la matrícula inicial del ciclo lectivo 2026.

La carrera con mayor crecimiento

Uno de los datos más destacados del relevamiento corresponde a la Tecnicatura Universitaria en Gestión de Turismo, que registró el mayor salto de crecimiento entre las carreras de la universidad.

La propuesta académica tuvo un incremento del 1076% en la cantidad de aspirantes entre 2025 y 2026, una variación que se explica principalmente por la apertura de una nueva comisión en la ciudad de Salta, que se suma a la que ya venía funcionando en Cafayate, ampliando así las posibilidades de acceso a esta formación vinculada al desarrollo turístico regional.

Plazos para confirmar la inscripción

Desde la Universidad informaron que los estudiantes que realizaron la preinscripción tienen tiempo hasta el 29 de mayo para confirmar su inscripción en las carreras elegidas, completando la documentación requerida por cada unidad académica.

Más sobre: Educación.



