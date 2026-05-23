Cafayate: rechazan un juicio abreviado que permitiría un acuerdo, en una causa por doble homicidio calificado

En una audiencia multipropósito, la jueza Mónica Faber rechazó un acuerdo de juicio abreviado presentado en el marco de una causa por un doble homicidio calificado ocurrido en octubre de 2024 en Cafayate. El imputado se presentó ante la Comisaría 1 de esa localidad ese mismo día, se entregó y confesó el hecho. Según consta en la causa, el sujeto les disparó a su pareja y a la abuela de esta en la cabeza, con un arma calibre 32. También está imputado por abuso sexual en perjuicio de su hijastra.

Al autor, Joaquín Cardozo (32), se le endilgan los delitos de homicidio agravado por la relación de pareja previa, el vínculo, alevosía y por mediar violencia de género (femicidio) y calificado por el uso de arma de fuego, en perjuicio de Verónica de los Ángeles Palacios (32); en concurso real con homicidio calificado por alevosía por el propósito de causar sufrimiento a una pareja (femicidio vinculado o transversal) en perjuicio de Felicia Bernarda Romero (83), todo ello en concurso real con tenencia de arma de fuego de uso civil; abuso sexual gravemente ultrajante por la convivencia con una menor de edad.

La salida alternativa del juicio abreviado fue presentada ayer por las partes, por escrito, con la firma de conformidad del acusado. La fiscal expuso oralmente ante el tribunal las pruebas más relevantes que permitían fundar los extremos fácticos y jurídicos de los delitos por los cuales se solicitaba la responsabilidad penal del imputado. Solicitó que se le aplique la pena de prisión perpetua. Los representantes de la querella y el Ministerio Público Pupilar adhirieron oralmente al pedido. En igual sentido se pronunció la defesa técnica.

No obstante, cuando la jueza le explicó al acusado los alcances del procedimiento abreviado, este ratificó el acuerdo, reconoció el doble homicidio pero objetó el contexto de violencia de género y la acusación de abuso sexual.

Ante esto, la magistrada rechazó el acuerdo planteado y ordenó remitir la causa a la OFIJU para que continúe el trámite con vistas el debate oral.

El sujeto está imputado por un hecho ocurrido en octubre de 2024 el barrio Prelatura de Cafayate. Las víctimas fueron ultimadas en su vivienda con un revólver calibre 32 que fue secuestrado en la etapa investigativa al igual que los proyectiles percutados. La pareja del acusado recibió tres disparos en la cabeza, a corta distancia. La abuela de la mujer, dos disparos en idénticas circunstancias.

La autopsia determinó que ambas mujeres murieron por traumatismo craneoencefálico grave por proyectil de arma de fuego.

El sujeto también llegó a la audiencia acusado de haber sometido a tocamientos impúdicos a la hija adolescente de su pareja, a quien había reconocido legalmente como propia.

En representación del Ministerio Público intervino la fiscal Luján Sodero Calvet. La defensa del acusado estuvo a cargo de Marina Cayo López Mercado. Como querellante actuó Jorge Nieva Haro.

Juicio abreviado

Un juicio abreviado en Salta es un acuerdo entre el fiscal, la defensa y el imputado para resolver un caso penal de manera rápida. En este acuerdo, el acusado acepta su responsabilidad y los hechos que se le atribuyen, a cambio de una pena acordada que suele ser menor a la que recibiría en un juicio oral tradicional.

*con información de Justicia Salta

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