En Cachi, devuelven a su habitat natural a dos cóndores andinos

Dos cóndores andinos fueron liberados en Piedra del Molino, en Cachi. Se trata de Puriq (viajero en quechua), un macho adulto que fue encontrado en noviembre del año pasado sin poder volar en un club de campo ubicado en San Lorenzo, y Kuntur (cóndor en quechua) un ejemplar joven que también fue hallado imposibilitado para volar en Alemanía, en julio de 2025.

El equipo de trabajo formado por la jefa de Programa Estación de Fauna Autóctona, Luciana Borelli, y veterinarios que forman parte de la EFA fueron los responsables del proceso de cuidado, rehabilitación y liberación de ambos cóndores andinos (Vultur gryphus).

Tras realizarles los análisis, estudios necesarios, controlar la evolución favorable, y constatar el buen estado de salud de los dos ejemplares, se dio de alta a las aves y coordinaron la suelta en su hábitat natural, en el que en un imponente paisaje se pueden observar la Quebrada de Escoipe y la Cuesta del Obispo.

Es importante recordar que la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable mantiene vigente un convenio con la Fundación Bioandina, Ecoparque y Temaikén. En ese marco, las muestras de sangre tomadas a los cóndores y los estudios que les efectuaron, se enviaron a Buenos Aires para su análisis. En la Universidad Católica de Salta se desarrollaron los chequeos sanitarios bajo sedación, análisis de laboratorio, placas radiográficas y ecografías.

