Expulsión de ciudadanos chinos que circulaban con documentos argentinos y pasaportes sin sellos migratorios

En horas de la noche de ayer, en el Paraje Chalicán ubicado sobre la Ruta Nacional N° 34, gendarmes del Escuadrón 60 “San Pedro” (Jujuy) controlaron dos vehículos que funcionaban como “Remís" y que circulaban hacia la ciudad de Perico.

De la verificación de la documentación de los pasajeros a bordo, los funcionarios identificaron a cinco ciudadanos chinos mayores de edad y descubrieron que los mismos llevaban Documentos Nacional de Identidad (DNI) de ciudadanos argentinos y que los pasaportes no tenían los sellos migratorios que certifiquen el legal ingreso al territorio nacional.

Informado sobre el hecho, la Unidad Fiscal Federal de Jujuy orientó el labrado de las actuaciones y que se tomará contacto con la Dirección Nacional de Migraciones, para realizar hoy la expulsión de los ciudadanos chinos del país por el Paso Fronterizo Internacional de Aguas Blancas (Salta).

GNA

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