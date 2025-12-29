Son intensos los controles para evitar la comercialización de pirotecnia sonora

Bajo el lema “Menos ruido, más luces”, la Municipalidad de Salta, en conjunto con organismos provinciales, intensificó los controles para erradicar la venta de pirotecnia sonora en la ciudad.

“Se hicieron más de 25 decomisos en la ciudad desde que empezamos el operativo. Queremos que la gente tome conciencia de que la pirotecnia sonora es peligrosa y que cualquier tipo de pirotecnia en la vía pública lo es aún más. Vamos a seguir trabajando de esta manera”, dijo Esteban Carral, secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana.

Desde el área continuarán doblegando guardias y esfuerzo para controlar que se cumplan con las normativas vigentes. Además, se controlará a los vendedores ambulantes, para que los mismos no incomoden a los demás comerciantes y tampoco a la comunidad.

La acción, en esta ocasión, se realiza en el centro, microcentro, barrios y ferias, con presencia activa de personal municipal y provincial. El objetivo es doble; hacer cumplir la ley y proteger la convivencia durante las fiestas.

La iniciativa busca generar conciencia sobre los efectos reales de la pirotecnia sonora, que afecta directamente a personas con sensibilidad auditiva, adultos mayores, niños, personas con discapacidad y animales.

Finalmente, el municipio apeló a la responsabilidad de los vecinos para que todos puedan disfrutar de las fiestas en paz y tranquilidad. Se solicita no comprar pirotecnia en la vía pública y sí hacerlo en los locales permitidos.

Más sobre: Salta.



