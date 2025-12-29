Nación extendió los beneficios fiscales para PyMes y microempresas durante 2026

El Poder Ejecutivo Nacional oficializó, mediante el Decreto 923/2025, la extensión hasta el 31 de diciembre de 2026 del beneficio que permite a las microempresas computar parte del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias como pago a cuenta de las contribuciones patronales destinadas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

La norma modifica el Decreto N° 394/2023 —prorrogado previamente por el Decreto N° 1137/2024— y mantiene vigente la opción para que las microempresas puedan imputar hasta un 30% del impuesto efectivamente ingresado como pago a cuenta de hasta el 15% de las contribuciones patronales con destino SIPA, reforzando así los incentivos a la formalización y al sostenimiento del empleo.

El beneficio será aplicable a las remuneraciones que se devenguen entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2026.

