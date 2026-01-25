Según un encuesta, mientras el 74,7% dice que su salario pierde contra la inflación, sube la imagen de Milei

La nueva medición del Monitor de Opinión Pública (MOP) realizada por Zentrix Consultora (Buenos Aires) expone una paradoja del clima social; sube la imagen positiva de Javier Milei aun cuando el 74,7% afirma que su salario está perdiendo contra la inflación, un indicador de malestar económico extendido en la vida cotidiana. En ese contraste aparece una clave política: parte del electorado parece diferenciar el golpe en el bolsillo de la evaluación de la conducción y empieza a ubicar el problema en factores más estructurales del modelo económico y laboral.

Esa lectura se conecta con lo que ya se venía registrando en noviembre, cuando un 55% se manifestó a favor de avanzar con una reforma laboral, señalando que, incluso con ingresos deteriorados, existe una base social dispuesta a acompañar cambios de reglas si cree que pueden mejorar el funcionamiento del empleo y la economía.

n el mismo sentido, el relevamiento muestra que la inflación también se discute en el plano de la credibilidad; el 56,4% de los encuestados no cree que el dato del INDEC refleje lo que se vive en la calle, mientras que el 41,4% sí considera que el índice oficial se acerca a su percepción cotidiana.

El informe agrega, además, que no se trata de una foto aislada; el gráfico de evolución del MOP exhibe cómo esta percepción fue moviéndose a lo largo de las mediciones, lo que refuerza la brecha entre estadística y experiencia diaria. Esa distancia ayuda a explicar por qué el malestar salarial convive con lecturas políticas más complejas; aún cuando la inflación muestre señales de desaceleración, una parte mayoritaria sigue sintiendo presión en precios clave y ajustes en gastos básicos, y por eso no percibe una mejora inmediata en el consumo real.

La mirada sobre la economía argentina sigue siendo mayoritariamente negativa, pero muestra un giro en el margen. En enero, el 48,2% de los encuestados califica la situación del país como “negativa”, mientras que el 31,4% la evalúa como “positiva” y el 20,1% la define como “regular”. Aun así, el informe marca que el humor económico empieza a moverse; el gráfico de evolución del MOP muestra que, respecto de mediciones anteriores, creció el porcentaje de quienes ven la economía con mejores ojos.

Para muchos la economía todavía no está bien, pero empieza a crecer un segmento que percibe señales de mejora o, al menos, de estabilización. Ese corrimiento ayuda a entender el contraste con el bolsillo; que tres de cada cuatro digan que el salario pierde contra la inflación no impide que mejore la visión del país, porque la evaluación general incorpora expectativas de rumbo y comparación con meses anteriores, incluso cuando el impacto cotidiano siga siendo adverso. Así, mejora la percepción sobre el “país” mientras la economía doméstica continúa bajo presión.

Consultados sobre las expectativas para 2026, el 48% cree que la situación económica del país será negativa, mientras que el 47,4% proyecta un escenario positivo, una diferencia mínima que deja un mapa prácticamente partido en mitades.

Sin embargo, el informe agrega un dato que ordena la lectura; la intensidad del pesimismo es mayor que la del optimismo, porque el 39,6% se declara “muy pesimista” frente a un 27,4% “muy optimista”, lo que muestra que todavía hay un núcleo duro de incertidumbre y desconfianza.

En ese contexto, el empate no significa euforia sino transición; parte de la sociedad empieza a imaginar un 2026 algo más previsible, aun cuando el impacto sobre los ingresos siga siendo el dato más contundente del presente. Por eso, en la misma encuesta pueden convivir percepciones negativas sobre el salario y, al mismo tiempo, una mejora en la mirada sobre el país o sobre el rumbo; son expectativas de mediano plazo, pero que ya empiezan a empujar el clima social hacia una evaluación menos cerrada que en meses anteriores.

Sobre el estudio

Los datos surgen del Monitor de Opinión Pública (MOP), un estudio desarrollado desde Zentrix Consultora (Buenos Aires) con el propósito de relevar percepciones políticas y económicas de la población residente en Argentina. El relevamiento, correspondiente a la medición de enero, incluyó 1.094 casos válidos con cobertura nacional y fue realizado mediante un diseño muestral ponderado por región y edad según el último padrón electoral. La recolección de datos se efectuó a través de un cuestionario autoadministrado en línea (Google Forms), con difusión controlada y posterior depuración de duplicados y registros inválidos. Se aplicaron mecanismos de validación mediante variables externas (como el voto declarado en el balotaje 2023 y las legislativas nacionales de octubre 2025), y los resultados fueron ajustados para garantizar representatividad nacional. Bajo estas condiciones, el margen de error teórico se estima en ±2,96%, con un nivel de confianza del 95%. Los resultados no deben extrapolarse a niveles subnacionales sin la debida cautela metodológica.

