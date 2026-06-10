Pagos de la ANSES para hoy miércoles

10/06/2026

Hoy miércoles 10 de junio continúan los pagos de las Pensiones No Contributivas y jubilaciones y pensiones mínimas que incluyen el aumento por movilidad del 2,58 por ciento más el medio aguinaldo; en tanto, inicia los cronogramas de Asignación por Embarazo, Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad, mientras que siguen aquellos de la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo.

Pensiones No Contributivas

  • Titulares con documentos concluidos en 4 y 5 cobran su haber más el medio aguinaldo y el bono de 70 mil pesos.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • Titulares con documentos finalizados en 2 cobran su haber más el medio aguinaldo y el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • Titulares con documentos terminados en 2.

Asignación por Embarazo

  • Titulares con documentos terminados en 0.

Asignación por Prenatal

  • Titulares con documentos finalizados en 0.

Asignación por Maternidad

  • Todas las terminaciones de documento hasta el 8 de julio.

Más sobre: Actualidad.

Noticias relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Subir