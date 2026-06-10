Pagos de la ANSES para hoy miércoles

Hoy miércoles 10 de junio continúan los pagos de las Pensiones No Contributivas y jubilaciones y pensiones mínimas que incluyen el aumento por movilidad del 2,58 por ciento más el medio aguinaldo; en tanto, inicia los cronogramas de Asignación por Embarazo, Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad, mientras que siguen aquellos de la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo.

Pensiones No Contributivas

Titulares con documentos concluidos en 4 y 5 cobran su haber más el medio aguinaldo y el bono de 70 mil pesos.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Titulares con documentos finalizados en 2 cobran su haber más el medio aguinaldo y el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Titulares con documentos terminados en 2.

Asignación por Embarazo

Titulares con documentos terminados en 0.

Asignación por Prenatal

Titulares con documentos finalizados en 0.

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento hasta el 8 de julio.

Más sobre: Actualidad.



