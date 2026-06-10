Pagos de la ANSES para hoy miércoles
10/06/2026
Hoy miércoles 10 de junio continúan los pagos de las Pensiones No Contributivas y jubilaciones y pensiones mínimas que incluyen el aumento por movilidad del 2,58 por ciento más el medio aguinaldo; en tanto, inicia los cronogramas de Asignación por Embarazo, Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad, mientras que siguen aquellos de la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo.
Pensiones No Contributivas
- Titulares con documentos concluidos en 4 y 5 cobran su haber más el medio aguinaldo y el bono de 70 mil pesos.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- Titulares con documentos finalizados en 2 cobran su haber más el medio aguinaldo y el bono de 70 mil pesos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- Titulares con documentos terminados en 2.
Asignación por Embarazo
- Titulares con documentos terminados en 0.
Asignación por Prenatal
- Titulares con documentos finalizados en 0.
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones de documento hasta el 8 de julio.
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