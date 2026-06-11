Adorni: "Mi pimer dinero lo encontré en el departamento de mi papá"

En el marco de la reciente presentación de sus declaraciones juradas rectificativas ante la Oficina Anticorrupción, oportunamente a días del Mundial 2026 y tras un mes de demoras y polémicas, Manuel Adorni brindó detalles inéditos sobre el supuesto origen de su patrimonio.

En una entrevista televisiva, el funcionario rompió el hermetismo y relató minuciosamente el supuesto camino financiero que lo llevó a construir su capital, el cual comenzó con un supuesto y por demás sorpresivo hallazgo familiar y se consolidó años más tarde mediante una fuerte apuesta a las criptomonedas.

Según el relato del propio funcionario, los primeros fondos de relevancia económica no provinieron de la actividad financiera formal, sino de una situación familiar imprevista a principios de siglo: un hallazgo, como si fuese un tesoro escondido.

"Mi primer dinero, por así decirlo, lo hago cuando fallece mi papá en el 2002, que es el dinero que nos encontramos con mi hermano en el departamento", relató el jefe de Gabinete.

A partir de ese capital inicial, Adorni explicó que continuó trabajando en el sector privado, conoció a su esposa, se casaron y decidieron unificar todos sus ahorros para buscar nuevas alternativas de inversión en un mercado local históricamente inestable.

fuente: MinutoUno

Más sobre: Actualidad.



