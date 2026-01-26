Pagos de la ANSES de hoy lunes
26/01/2026 - Actualizado: 25/01/2026
Hoy lunes 26 de enero continúan los pagos de jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo e incluyen el aumento por movilidad del 2,47 por ciento. Asimismo, continúa el cronograma de la Prestación por Desempleo.
Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo
- Titulares con documentos finalizados en 2 y 3.
Prestación por Desempleo
- Titulares con documentos concluidos en 4 y 5.
