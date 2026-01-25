Por trámites de DNI y Pasaportes, el móvil del Registro Civil llega a Rosario de la Frontera

Desde mañana lunes 26 de enero, la unidad móvil del organismo desarrollará operativos de identificación en diversas localidades del departamento de Rosario de la Frontera y en barrios del municipio homónimo.

Lunes 26 de enero en la plaza principal de El Potrero

Martes 27 en el Paseo Guinea Palazón

Miércoles 28 en el Paseo San Nicolás, del barrio del mismo nombre

Jueves 29 el móvil del Registro Civil la plaza Ramón Abdala.

La atención inicia a partir de las 9 hs de la mañana y a primera hora se entregan 120 turnos por orden de llegada.

Costos y medios de pago

El trámite regular del DNI tiene un costo de $7.500, mientras que la modalidad exprés asciende a $18.500. En el caso del pasaporte, el trámite común cuesta $70.000 y la versión exprés $150.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención del pago, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) en conjunto con ANSES, al momento de iniciar el trámite.

Todos los pagos deben realizarse exclusivamente con tarjeta de crédito, tarjeta de débito o billeteras virtuales.

Sec. Prensa Salta

Más sobre: Rosario de la Frontera.



