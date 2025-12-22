SDE: inicia el pago de los beneficiarios de los Planes de Emergencia

El gobierno de Santiago del Estero informó que hoy lunes 22 y mañana martes 23 se realizará el pago de los Planes de Emergencia de la provincia correspondientes al mes de diciembre de 2025.

Como es habitual, los beneficiarios con domicilio en ciudad Capital o La Banda deberán dirigirse a la sucursal más cercana del Banco Santiago del Estero (BSE) de 7.45 a 12.45 horas conforme al siguiente cronograma:

Lunes 22, las personas con DNI terminados en 0, 1, 2, 3 o 4,

el martes 23, quienes tienen los documentos finalizados en 5, 6, 7, 8 o 9.

Para aquellos beneficiarios con domicilio en otros puntos de la provincia, el pago se realizará sin cronograma, a partir del próximo lunes, en las sucursales más cercanas del Banco Santiago.

