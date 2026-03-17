Salud provincial en alerta: diputados y centros de diálisis articulan soluciones para garantizar tratamientos

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de Salta analizó la situación de los centros de diálisis en la provincia durante una reunión con representantes de la Asociación de Centros Privados de Diálisis de Salta (CEPRIDIASA), quienes expusieron las dificultades que atraviesa el sector en el actual contexto. Los diputados destacaron las gestiones llevadas adelante y el fortalecimiento de la articulación institucional con los organismos competentes, orientada a consolidar soluciones y garantizar los tratamientos en toda la provincia.

La reunión, presidida por la titular de la comisión, Laura Cartuccia, permitió a los legisladores profundizar el abordaje sobre el estado de la prestación de un servicio considerado esencial y crítico para pacientes con enfermedades renales.

Desde CEPRIDIASA señalaron que la diálisis constituye un tratamiento vital e impostergable, por lo que los centros continúan garantizando su prestación en un escenario de creciente complejidad operativa. En ese sentido, expusieron la necesidad de avanzar en mecanismos que permitan adecuar los valores de las prestaciones y sostener la continuidad del servicio en todo el territorio.

Asimismo, plantearon que el actual contexto económico, atravesado por la inflación y el incremento de costos —en particular de insumos importados—, impacta en la estructura de funcionamiento de los centros, especialmente en el interior provincial. En ese marco, destacaron la importancia de generar condiciones que contribuyan a la previsibilidad del sistema y al sostenimiento de la prestación.

Los legisladores indicaron que el encuentro permitió profundizar el abordaje de la situación y consolidar la articulación institucional necesaria para su tratamiento. En esa línea, destacaron la importancia de continuar fortaleciendo los canales de trabajo con el Ministerio de Salud y el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPSS), en una agenda orientada a sostener y optimizar la prestación en todo el territorio.

En ese sentido, remarcaron que el objetivo es garantizar el normal funcionamiento del sistema y la continuidad de los tratamientos, mediante una coordinación permanente con los distintos actores del sector, priorizando el acceso y la atención de los pacientes, y generando las condiciones necesarias para el sostenimiento de la prestación en toda la provincia.

En la reunión estuvieron presentes los diputados Laura Cartuccia, Fabián Valenzuela, Miguel Plaza, Mónica Goicoechea, Jorge Restom y Gerardo Orellana. Además, participaron el presidente de CEPRIDIASA (Asociación de Centros Privados de Diálisis de Salta y Jujuy), Walter Mario Espeche, el tesorero, Roberto Turco y la vicepresidenta, Nora Marchetta.

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