Jujuy confirmó 9 casos de chikungunya en la provincia

“Nuestro último reporte epidemiológico confirma 3 nuevos casos de fiebre chikungunya en Jujuy, por lo que a la fecha se registran 9 casos, tratándose de 8 personas adultas, 1 de ellas cursando un embarazo y 1 caso pediátrico. Todas estas personas transitan cuadros estables y con manifestaciones leves, contando con los controles y el seguimiento permanentes de nuestros equipos”, detalló el secretario de Coordinación General de Salud, Javier Cadar, y precisó que en total son “6 casos en Aguas Calientes, 1 caso en Caimancito y 2 casos en Perico”.

En tanto, señaló que “otros 5 casos sospechosos se encuentran en estudio” y apuntó que “realizada la investigación epidemiológica, el caso índice registra antecedente de viaje a Tucumán y los familiares a diferentes lugares de Bolivia, zonas que actualmente se encuentran en brote de chikungunya”.

Asimismo, sostuvo que “los equipos de Epidemiología, Atención Primaria de la Salud y de los diferentes hospitales, junto a los municipios y el área nacional de Vectores fortalecen las acciones en los barrios y zonas de residencia de las personas con diagnóstico positivo para control de foco, reforzando los operativos de descacharrado, recordando a las familias las medidas de cuidado como uso de repelente mientras se cumple con búsqueda activa de cuadros febriles para el abordaje inmediato”.

Dengue y chikungunya: síntomas similares

Sobre los síntomas de ambas infecciones, Cadar indicó que dengue y chikungunya se presentan con “fiebre alta, mucho dolor muscular y articular, malestar general, dolor abdominal y de cabeza, náuseas, vómitos, en algunos casos también diarrea y enrojecimiento o manchas en la piel, ante los cuales se debe acudir de inmediato al CAPS y hospital más cercano o bien realizar la consulta virtual ingresando en https://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/ de lunes a domingos de 8 a 20 horas, evitando la automedicación”.

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