Kicillof acusó a Milei de ser "ignorante y sometido" por abrir la economía y expone 10 mentiras del Presidente

En un acto con fuerte tono analítico y crítico, y en el que no escatimó duros cuestionamientos al presidente Javier Milei, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , lanzó este martes en La Plata (Buenos Aires) el Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF).

Desde el Teatro Coliseo Podestá, el mandatario bonaerense presentó este laboratorio de ideas como el "semillero" de su proyecto presidencial, posicionándolo a la par de instituciones como el Instituto Patria o la Fundación Pensar.

El eje central del lanzamiento fue un documento que busca cuestionar las premisas económicas del Gobierno Nacional. Kicillof expuso durante más de una hora lo que denominó las "10 mentiras" de la administración de Javier Milei, enfocándose en la caída del consumo y la destrucción del empleo formal.

La economía crece: Kicillof sostiene que, lejos de un crecimiento explosivo, existe un estancamiento general desde la llegada de Milei, con una "enorme heterogeneidad" donde unos pocos sectores compensan la destrucción de la mayoría. La llegada de inversiones (RIGI): El gobernador afirmó que la inversión extranjera directa es negativa por primera vez en 20 años y que es imposible que haya inversión real cuando las máquinas existentes están en desuso. El empleo crece: Denunció que no hay crecimiento, sino una destrucción sistemática del empleo formal (el que tiene mayor cobertura de derechos) y un proceso de desinversión masiva. La baja de la pobreza: Ironizó sobre la cifra de "15 millones de personas" que el Presidente dice haber sacado de la pobreza, señalando que con caídas salariales de hasta el 36% en el sector público, la pobreza solo aumenta. La inflación está bajo control: Advirtió que el costo de vida subió más que los ingresos y que se "canceló el nuevo IPC" del INDEC para ocultar aumentos de más del 500% en tarifas, transporte y alquileres. La recuperación salarial: Aseguró que los sueldos no están creciendo y que la realidad es que "la plata no alcanza", obligando a las familias a endeudarse para cubrir gastos básicos. El superávit fiscal: Lo calificó de "superávit trucho" porque se logra "escondiendo los gastos abajo de la alfombra", como el mantenimiento de rutas y el pago de deudas a las provincias. La baja de la deuda: Señaló que la deuda en realidad creció USD 36.615 millones y que el país enfrenta vencimientos por USD 47.000 millones el próximo año sin saber cómo pagarlos. La baja de impuestos: Fue categórico al decir que las Pymes y los trabajadores no tuvieron ninguna reducción, mientras que los impuestos nacionales siguen representando el 80% de la carga total. El ajuste lo pagó la casta: Sentenció que el recorte recayó sobre jubilados, científicos, docentes y médicos, mientras que los funcionarios viajan "campantes" en el avión oficial.

Gestión económica y al INDEC

Kicillof fue especialmente punzante al referirse a la inflación y a las estadísticas oficiales. Denunció que el Gobierno "esconde los gastos abajo de la alfombra" para simular un superávit y criticó la reciente decisión de no aplicar el nuevo IPC tras la renuncia de Marco Lavagna.

"Cancelaron la medición para ocultar los aumentos en tarifas y transporte que superan el 500%", sentenció el gobernador.

Sobre el cierre, el gobernador calificó al modelo de Milei como un "corso a contramano" del mundo, acusando al Presidente de ser "ignorante y sometido" por abrir la economía mientras el resto de las naciones protegen su producción propia.

“Es un corso a contramano, decirle a la Argentina que lo que hay que hacer es abrir toda la economía, rematar las industrias nacionales, entregar trabajo nacional contra trabajo extranjero, va en la vereda opuesta de la discusión que se da en el mundo. Hoy todos los países están pensando cómo generar trabajo y producción propia, cómo ubicarse estratégicamente en un mundo que cambia, con quién asociarse y a nosotros nos tocó el Presidente más ignorante que nos podía tocar, y más sometido”, apuntó el gobernador.

fuente: MinutoUno

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