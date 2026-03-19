Salta: ya son más de 220 los casos en chikungunya en la provincia

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica de Salta, reportó que hasta la fecha, se registraron un total de 225 casos confirmados y 10 casos probables en la provincia.

El departamento fronterizo de General San Martín concentra la mayor carga epidemiológica, seguido por el departamento Orán.

Distribución detallada por localidades

Salvador Mazza (151)

Aguas Blancas (27)

San Ramón de la Nueva Orán (15)

Embarcación (9)

Salta (6)

Tartagal (4)

Joaquín V. González (3)

El Quebrachal (3)

Cerrillos (2)

Apolinario Saravia (2)

Las Lajitas (1)

Rosario de la Frontera (1)

Campo Quijano (1).

Prevención

Dado que el mosquito Aedes aegypti es el principal transmisor de esta enfermedad se deben reforzar las siguientes medidas:

Eliminación de criaderos: Descartar, dar vuelta o limpiar cualquier recipiente que pueda acumular agua (baldes, cubiertas, floreros).

Descartar, dar vuelta o limpiar cualquier recipiente que pueda acumular agua (baldes, cubiertas, floreros). Protección personal: Usar repelentes siguiendo las indicaciones del envase, vestir ropa de colores claros que cubra brazos y piernas, y utilizar mosquiteros en puertas y ventanas.

Usar repelentes siguiendo las indicaciones del envase, vestir ropa de colores claros que cubra brazos y piernas, y utilizar mosquiteros en puertas y ventanas. Mantenimiento del hogar: Desmalezar patios y jardines, y limpiar canaletas de techos frecuentemente.

Signos de Alarma y Recomendaciones

Es fundamental acudir al centro de salud más cercano ante la aparición de los siguientes síntomas:

Fiebre alta de inicio repentino.

Dolor articular intenso (frecuentemente en manos y pies) que puede ser incapacitante.

Dolor muscular y de cabeza.

Erupciones cutáneas o náuseas.

Importante: Se recomienda no automedicarse, especialmente evitar el uso de aspirinas o ibuprofeno, ya que pueden agravar el cuadro clínico si no hay un diagnóstico médico previo.

Sec. Prensa Salta

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