Salta: ya son más de 220 los casos en chikungunya en la provincia

19/03/2026

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica de Salta, reportó que hasta la fecha, se registraron un total de 225 casos confirmados y 10 casos probables en la provincia.

El departamento fronterizo de General San Martín concentra la mayor carga epidemiológica, seguido por el departamento Orán.

Distribución detallada por localidades

  • Salvador Mazza (151)
  • Aguas Blancas (27)
  • San Ramón de la Nueva Orán (15)
  • Embarcación (9)
  • Salta (6)
  • Tartagal (4)
  • Joaquín V. González (3)
  • El Quebrachal (3)
  • Cerrillos (2)
  • Apolinario Saravia (2)
  • Las Lajitas (1)
  • Rosario de la Frontera (1)
  • Campo Quijano (1).

Prevención

Dado que el mosquito Aedes aegypti es el principal transmisor de esta enfermedad se deben reforzar las siguientes medidas:

  • Eliminación de criaderos: Descartar, dar vuelta o limpiar cualquier recipiente que pueda acumular agua (baldes, cubiertas, floreros).
  • Protección personal: Usar repelentes siguiendo las indicaciones del envase, vestir ropa de colores claros que cubra brazos y piernas, y utilizar mosquiteros en puertas y ventanas.
  • Mantenimiento del hogar: Desmalezar patios y jardines, y limpiar canaletas de techos frecuentemente.

Signos de Alarma y Recomendaciones

Es fundamental acudir al centro de salud más cercano ante la aparición de los siguientes síntomas:

  • Fiebre alta de inicio repentino.
  • Dolor articular intenso (frecuentemente en manos y pies) que puede ser incapacitante.
  • Dolor muscular y de cabeza.
  • Erupciones cutáneas o náuseas.

Importante: Se recomienda no automedicarse, especialmente evitar el uso de aspirinas o ibuprofeno, ya que pueden agravar el cuadro clínico si no hay un diagnóstico médico previo.

Sec. Prensa Salta

Más sobre: Salta.

Noticias relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Subir