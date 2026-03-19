Salta: ya son más de 220 los casos en chikungunya en la provincia
19/03/2026
La Dirección General de Coordinación Epidemiológica de Salta, reportó que hasta la fecha, se registraron un total de 225 casos confirmados y 10 casos probables en la provincia.
El departamento fronterizo de General San Martín concentra la mayor carga epidemiológica, seguido por el departamento Orán.
Distribución detallada por localidades
- Salvador Mazza (151)
- Aguas Blancas (27)
- San Ramón de la Nueva Orán (15)
- Embarcación (9)
- Salta (6)
- Tartagal (4)
- Joaquín V. González (3)
- El Quebrachal (3)
- Cerrillos (2)
- Apolinario Saravia (2)
- Las Lajitas (1)
- Rosario de la Frontera (1)
- Campo Quijano (1).
Prevención
Dado que el mosquito Aedes aegypti es el principal transmisor de esta enfermedad se deben reforzar las siguientes medidas:
- Eliminación de criaderos: Descartar, dar vuelta o limpiar cualquier recipiente que pueda acumular agua (baldes, cubiertas, floreros).
- Protección personal: Usar repelentes siguiendo las indicaciones del envase, vestir ropa de colores claros que cubra brazos y piernas, y utilizar mosquiteros en puertas y ventanas.
- Mantenimiento del hogar: Desmalezar patios y jardines, y limpiar canaletas de techos frecuentemente.
Signos de Alarma y Recomendaciones
Es fundamental acudir al centro de salud más cercano ante la aparición de los siguientes síntomas:
- Fiebre alta de inicio repentino.
- Dolor articular intenso (frecuentemente en manos y pies) que puede ser incapacitante.
- Dolor muscular y de cabeza.
- Erupciones cutáneas o náuseas.
Importante: Se recomienda no automedicarse, especialmente evitar el uso de aspirinas o ibuprofeno, ya que pueden agravar el cuadro clínico si no hay un diagnóstico médico previo.
Sec. Prensa Salta
Más sobre: Salta.
Deja una respuesta
Noticias relacionadas