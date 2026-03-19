ANSES: quienes cobran hoy jueves

19/03/2026

Hoy jueves 19 de marzo continúan los pagos de jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo; en tanto, finalizan los de la Asignación por Prenatal. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 2,88 por ciento.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • Titulares con documentos finalizados en 8 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • Titulares con documentos terminados en 8.

Asignación por Embarazo

  • Titulares con documentos concluidos en 7.

Asignación por Prenatal

  • Titulares con documentos finalizados en 8 y 9.

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