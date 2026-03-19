Colonia Santa Rosa: investigan la emisión irregular de licencias de conducir

La fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, a través de la delegación Colonia Santa Rosa (Salta), imputó de forma provisional a un hombre de 37 años como presunto autor de los delitos de fraude a la administración pública, cohecho activo y falsedad ideológica de instrumento público, previstos en los artículos 174 inc. 5 y 292 segundo párrafo del Código Penal.

La causa se originó a partir de denuncias formuladas por una funcionaria municipal y un particular, quienes señalaron que el imputado, quien se desempeñaba como empleado municipal, habría emitido licencias nacionales de conducir sin autorización, utilizando credenciales de acceso que ya no le correspondían, y percibiendo sumas de dinero que alcanzaban hasta los $300.000 por trámite.

Según lo investigado, los hechos habrían ocurrido entre agosto de 2024 y mayo de 2025, período en el cual el acusado, pese a haber sido removido de sus funciones vinculadas a la emisión de licencias, habría continuado generando documentación irregular, ocasionando un perjuicio económico al municipio al eludir el cobro de tasas y los controles legales correspondientes.

En el marco de la investigación, se realizaron allanamientos en domicilios vinculados al imputado, donde se secuestraron 14 licencias de conducir, documentación relacionada y una computadora portátil entregada voluntariamente por el acusado.

MPF Salta

*imagen ilustrativa

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