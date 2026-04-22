El Senado avanza en la adhesión de Salta para validar la licencia digital y modernizar el control vial

Analizar la viabilidad de una adhesión parcial de la Provincia a las disposiciones del Decreto Nacional 196/25 fue el objetivo de una reunión ampliada de la Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional del Senado Salteño, llevada a cabo este miércoles. El proyecto, de autoría del senador Javier Mónico (en uso de licencia), se enfoca en las competencias provinciales para el reconocimiento de la documentación digital y aspectos vinculados a desregulación de la revisión técnica obligatoria (RTO o VTV).

Participaron los senadores; Dani Nolasco, Mashur Lapad, Jorge Soto, Esteban D’Andrea, Roque Cornejo, Gonzalo Guaymas, Diego Cari, Gonzalo Caro Dávalos, Daniel Moreno, Alejandra Navarro, Arnaldo Altamirano, Manrique Burgos y Enrique Cornejo. Por la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), lo hizo su presidente, Marcelo Ferraris; por el Ejecutivo el subsecretario de Seguridad Vial, Francisco Fleming, y en representación de la Policía provincial el director general de Seguridad Vial, comisario general Adrián Sánchez Rosado.

El marco normativo nacional dispuesto en el decreto 196/25 establece que la licencia de conducir digital tiene la misma validez legal que el formato físico en todo el país. Durante el encuentro, Fleming informó que esta herramienta, disponible en la aplicación “Mi Argentina”, fue objeto de debate en el Consejo Federal de Seguridad Vial que, con el fin de evitar inconvenientes por falta de conectividad en la ruta, aconsejó comunicar que está permitida su descarga previo a un viaje.

El funcionario aclaró la diferencia entre la retención preventiva de la licencia por parte de la policía y la inhabilitación que pueda dictar un juez; precisó que, ante una infracción la medida se carga de forma inmediata en la plataforma oficial, que refleja si esa licencia está retenida o inhabilitada.

Respecto al sistema de scoring, detalló que Salta forma parte de las 9 provincias argentinas que ya cuentan con este esquema federal. En la Capital, los conductores disponen de 20 puntos que se descuentan según la gravedad de las faltas, pudiendo recuperarse mediante el pago de multas y cursos de reeducación, salvo en casos de alcoholemia positiva, donde la pérdida de los puntos es total.

En cuanto a la cobertura de la Licencia Nacional, se destacó que de los 60 municipios de la provincia, 56 ya cuentan con centros emisores. San Lorenzo se incorporará en mayo y Aguas Blancas lo hará próximamente, restando únicamente Rivadavia Banda Sur y Santa Victoria Oeste para completar la totalidad del territorio.

Revisión Técnica (VTV/RTO)

Respecto a la modificación de los plazos y la desregulación de la revisión técnica para vehículos particulares y de transporte de pasajeros, tras la consulta con los funcionarios el Senado resolvió supeditar al avance del análisis a nuevas definiciones del Gobierno Nacional.

Ferraris señaló que, para avanzar, es indispensable que Nación entregue una base de datos federal de talleres habilitados, mejore sus mecanismos de control y complete la reglamentación del decreto.

El titular de la AMT detalló que en Salta Capital solo existen dos talleres autorizados con validez nacional. Asimismo, informó que a partir de mayo la Provincia asumirá la facultad de otorgar la Licencia Nacional Habilitante para el transporte interjurisdiccional, tarea que anteriormente dependía de la órbita nacional.

En ese marco la senadora Navarro sostuvo que todo lleva a que la Provincia deba fortalecer sus propios mecanismos de fiscalización ante la reducción de funciones de organismos nacionales de control.

El senador Altamirano consultó sobre la situación de conductores en tránsito extranjero trayendo como ejemplo el caso de los pobladores de Los Toldos, que deben pasar por Bolivia para reingresar al país, ante lo cual se ratificó que para el cruce de fronteras se mantiene la obligatoriedad del carnet físico.

AL cierre del encuentro el senador Nolasco destacó la trascendencia del proyecto para agilizar los controles a los conductores y dijo que esperarán mayores precisiones de la Nación para poder avanzar con la adhesión parcial en lo que respecta a la desregulación de la VTV.

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