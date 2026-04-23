Pago de sueldos de abril de empleados provinciales de Salta y Tucumán

23/04/2026

Salta:

  • 30 de abril: compensación Transitoria Docente y sectores de salud y seguridad.
  • 1 de mayo: sueldos correspondientes a los trabajadores de educación, administración central, organismos descentralizados y el resto de la administración pública provincial.

Tucumán:

Cronograma del 20%

  • Miércoles 29 de abril
    • Sistema Provincial de Salud (Siprosa)
    • Instituto Provincial de la Vivienda
    • Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
    • Ente Único de Reg. de Servic. Púb. Pcial. (E.R.S.E.P.T.)
    • Seguridad (Dpto. Gral. de Policía - Direc. Gral. de Institutos Penales)
  • Jueves 30 de abril
    • Comunas Rurales
    • Administración Central
    • Defensoría del Pueblo
    • Tribunal de Cuentas
    • Tribunal Fiscal de Apelación
    • Poder Legislativo
    • Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)
    • Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Just. - Just. Paz Legal)
    • Ministerio Público Fiscal
    • Ministerio Pupilar y de la Defensa
  • Viernes 1 de mayo
    • Municipios del Interior
    • Dirección Recursos Hídricos
    • Ente Autárquico Tucumán Turismo
    • Ente Cultural de Tucumán
    • Instituto Provincial Acción Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)
    • Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)
    • Instituto Desarrollo Productivo
    • Ente Infraestructura Comunitaria
    • Inst. Promoción del Azúcar y Alcohol
    • Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa

Cronograma del 80%

  • Miércoles 6 de mayo
    • Sistema Provincial de Salud (Si.Pro.Sa.)
    • Instituto Provincial de la Vivienda
    • Ente Único de Reg. de Servic. Pub. Pcial. (E.R.S.E.P.T.)
    • Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
    • Sociedad Aguas del Tucumán
  • Jueves 7 de mayo
    • Seguridad (Dpto. Gral. de Policía - Direc. Gral. de Institutos Penales)
    • Educación Establec. Provinciales (Esc. Provinciales Rep. 18 - Esc. Sec. Transferidas Rep. 25 - Esc. Sec. Transf. Rep. 26 - Esc. Sec. Transf. Rep. 27)
    • Administración Central
    • Defensoría del Pueblo
    • Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
    • Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)
  • Viernes 8 de mayo
    • Educación Establec. Provinciales (Esc. Provinciales Rep. 18 - Esc. Sec. Transferidas Rep. 25 - Esc. Sec. Transf. Rep. 26 - Esc. Sec. Transf. Rep. 27)
    • Comunas Rurales
    • Tribunal de Cuentas
    • Tribunal Fiscal de Apelación
    • Jubilados fuera de convenio
    • Renta vitalicia Héroes de Malvinas
    • Asignaciones ex empleados Talleres de Tafí Viejo
    • Poder Legislativo
  • Sábado 9 de mayo
    • Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Just. - Just. Paz Legal)
    • Ministerio Público Fiscal
    • Ministerio Pupilar y de la Defensa
    • Municipios del Interior
    • Dirección Recursos Hídricos
    • Ente Autárquico Tucumán Turismo
    • Ente Cultural de Tucumán
    • Instituto Provincial Acción Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)
    • Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)
    • Instituto Desarrollo Productivo
    • Ente Infraestructura Comunitaria
    • Inst. Promoción del Azúcar y Alcohol
    • Ente Autárq. Teatro Mercedes Sosa
    • Educación Establecimientos Públicos de Gestión Privada (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)

