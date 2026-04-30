En horas de la madrugada quisieron pasar con una tonelada y media de hojas de coca hacia Buenos Aires

En hora de la madrugada, gendarmes de la Sección Seguridad Vial “Cabeza de Buey” del Escuadrón 45 “Salta” llevaron a cabo un procedimiento en infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”, cuando se encontraban desplazados sobre el kilómetro 1.545 entre la intersección de las Rutas Nacionales N° 9 y N° 34.

Los efectivos detuvieron la marcha de un transporte de cargas generales Iveco, que salió desde nuestra provincia, para realizar un control vehicular.

Del control físico del rodado, ocupado por un hombre mayor de edad, los gendarmes notaron la existencia de numerosos bultos dentro del semirremolque, los cuales contenían hojas de coca en estado natural.

Se constató que un total de 1.582 kilos del vegetal (acondicionados en 72 bultos) eran llevados hacia la provincia de Buenos Aires sin el aval legal.

Ante ello, intervino la Fiscalía Federal de Salta que orientó el secuestro de la totalidad de la mercadería de contrabando, valuada en 113.113.000 pesos argentinos, como así también el vehículo. Mientras que, el involucrado quedó supeditado a la causa.

GNA

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