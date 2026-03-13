Salta reportó más de 150 casos de chikungunya en la provincia

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica de Salta, informó la situación actualizada del virus chikungunya desde el inicio del período de vigilancia epidemiológica 2025–2026 ( 1º de octubre de 2025). Hasta el 11 de marzo, la provincia registra 154 casos confirmados y 9 casos probables.

La mayor concentración de casos se encuentra en el departamento General San Martín, especialmente en la localidad de Salvador Mazza, que registra 96 de los 104 casos reportados en ese departamento.

Por su parte, el departamento Orán acumula 37 casos confirmados, con mayor incidencia en las localidades de Aguas Blancas y San Ramón de la Nueva Orán.

La distribución de casos por localidades es la siguiente:

Salvador Mazza: 96

Aguas Blancas: 24

San Ramón de la Nueva Orán: 13

Embarcación / Salta Capital: 5

Tartagal / Joaquín V. González: 3 casos cada uno

Cerrillos: 2

Rosario de la Frontera / Las Lajitas / Campo Quijano: 1 caso cada uno

Medidas de prevención

Las autoridades sanitarias solicitan a la población reforzar las medidas de prevención en los hogares, principalmente:

Descacharrado : Eliminar todo objeto en desuso que pueda acumular agua (latas, botellas, neumáticos).

: Eliminar todo objeto en desuso que pueda acumular agua (latas, botellas, neumáticos). Higiene de recipientes: Dar vuelta baldes, vaciar colectores de aire acondicionado y frotar las paredes de los bebederos de mascotas.

Dar vuelta baldes, vaciar colectores de aire acondicionado y frotar las paredes de los bebederos de mascotas. Protección personal: Uso de repelentes (renovando la aplicación cada 4 horas), ropa de colores claros que cubra brazos y piernas, y colocación de telas mosquiteras en puertas y ventanas.

¿Cuándo acudir al centro de salud?

Es vital que la población reconozca los síntomas de la fiebre Chikungunya, que se caracteriza por un inicio súbito de fiebre alta y dolores articulares intensos.

Se debe concurrir de forma inmediata al Hospital o Centro de Salud más cercano si presenta:

Dolor articular intenso y persistente: Especialmente en manos y pies, que dificulta el movimiento.

Fiebre alta: Que no cede fácilmente.

Dolor abdominal intenso y continúo.

Vómitos persistentes que impiden la hidratación.

Sangrado de mucosas (encías, nariz) o hematomas espontáneos.

Somnolencia, irritabilidad excesiva o desorientación.

IMPORTANTE: Ante la sospecha, no automedicarse. El uso de aspirinas o ibuprofeno puede agravar el cuadro en casos de enfermedades transmitidas por mosquitos.

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