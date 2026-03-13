Recuperan una camioneta denunciada como robada en la provincia de Buenos Aires

Investigadores de la Policía de Salta recuperaron una camioneta Toyota 4×4 que había sido sustraída en enero de 2025. El procedimiento se realizó en un taller mecánico de la capital salteña, en el marco de los controles preventivos que lleva adelante la Dirección General de Investigaciones en distintas jurisdicciones.

La camioneta Toyota presentaba la patente adulterada, entre otras irregularidades y se la ubicó en un taller mecánico del barrio Hernando de Lerma.

Ante la situación, los investigadores realizaron las consultas correspondientes en los sistemas de la Unidad de Análisis Criminal, donde se corroboró que el vehículo había sido sustraído en enero de 2025 en una ciudad de la provincia de Buenos Aires y registraba un pedido de secuestro judicial vigente.

En el procedimiento, un hombre de 52 años fue demorado y puesto a disposición de la Fiscalía Penal 5.

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