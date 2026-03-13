Detienen a un hombre vinculado a una causa por femicidio en la provincia de Córdoba

Sobre un camino secundario de la Ruta Nacional N° 34, kilómetro 1.375, los efectivos de la Sección "Núcleo", dependiente del Escuadrón 52 "Tartagal" (Salta), observaron a un individuo mayor de edad circulando a pie.

Ante el requerimiento y a los fines de ser identificado, el mismo presentó un pasaporte en el que se auto percibía como mujer. Inmediatamente, los funcionarios en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales, visualizaron la "solicitud de captura" activa emitida por el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.

Se puedo constatar que el involucrado se encuentra vinculado en una causa caratulada como "homicidio calificado por mediar violencia de género" ocurrido en la provincia de Córdoba en 2024. El detenido se encuentra involucrado en el asesinato de Milagros Bastos.

Finalmente, conforme lo dispuesto por la Unidad Fiscal Distrito 1 de la ciudad de Córdoba el hombre fue detenido.

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