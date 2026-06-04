Con más de 250 actividades en toda la provincia presentaron “Güemes 2026”, que homenajea el legado del General Güemes
04/06/2026
Con más de 250 iniciativas turísticas y culturales a realizarse a lo largo de toda la provincia de Salta, se presentó oficialmente "GüeMES 2026", el calendario coordinado entre el Ministerio de Turismo y Deportes, la Secretaría de Cultura y los Municipios para conmemorar un nuevo aniversario del paso a la Inmortalidad del héroe gaucho. El lanzamiento estuvo encabezado por el subsecretario de Desarrollo Turístico, Alejandro Romero.
La grilla incluye desde las tradicionales guardias bajo las estrellas, actos patrios, misas y desfiles gauchos, hasta festivales folclóricos, ferias gastronómicas, presentaciones de libros, y proyecciones audiovisuales.
En la presentación estuvieron también oficiales provinciales y municipales, acompañados por referentes de fortines gauchos y del sector turístico.
Calendario:
- Aguaray
- Martes 16: Cambio de guardia bajo las estrellas. Plaza Martín Miguel de Güemes. 19 h.
- Miércoles 17: Acto en honor al Gral. Martín Miguel de Güemes. Plaza Martín Miguel de Güemes. 9 h.
- Apolinario Saravia
- Martes 16 de junio: Guardia bajo las estrellas. Fortín de Gauchos de Güemes "Cap. Apolinario Saravia". 21 h.
- Cachi
- Del viernes 12 al miércoles 17 de junio: Visitas guiadas para descubrir la historia de un Pueblo Auténtico. Casco Histórico. 9 h.
- Martes 16: Guardia bajo las estrellas. 20 h.
- Miércoles 17: Acto homenaje por el 205º Aniversario del Paso a la Inmortalidad del Gral. Martín Miguel de Güemes. 9 h.
- Campo Quijano
- Martes 16: Guardia bajo las estrellas en el Portal de los Andes. Estación de Trenes - Busto al Gral. Martín Miguel de Güemes. 20 h.
- Martes 16: Guardia de honor en homenaje al Gral. Martin Miguel de Güemes. La Silleta. 20 h.
- Coronel Moldes
- Martes 16: Coronel Moldes abraza la Gesta Güemesiana bajo un cielo de historia. Plaza Martín Miguel de Güemes. 21 h.
- El Galpón
- Martes 16: Acto oficial y desfile de fortines. Plazoleta Gral. Martín Miguel de Güemes. 19 h.
- Martes 16: Vigilia en honor al héroe gaucho. Plazoleta Gral. Martín Miguel de Güemes. 23:30 h.
- Miércoles 17: Guardia bajo las estrellas. Plazoleta Gral. Martín Miguel de Güemes. 00:00 h.
- El Jardín
- Martes 16: Guardia bajo las estrellas en honor al Gral. Martín Miguel de Güemes. Plaza Central Martín Miguel de Güemes. 21 h.
- General Güemes
- Del jueves 11 al sábado 13: Proyección del documental "Inmortalidad del Héroe Gaucho Don Martin Miguel de Güemes". Sala de cine Centro Cultural 13 de febrero. 08 h.
- Martes 16: Marcha de las antorchas en honor al Gral. Martín Miguel de Güemes. Parque Lineal. 20 h.
- Del martes 16 al miércoles 17: Guardia bajo las estrellas. Predio de la Doma. 19 h.
- Miércoles 17: Acto protocolar en honor al Gral. Martín Miguel de Güemes. Paseo Güemesiano. 18 h.
- Gral. Pizarro
- Martes 16 de junio: Vigilia y acto oficial de Conmemoración al Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes. Plazoleta Güemes. 22 h.
- General Ballivián
- Miércoles 17: Acto conmemorativo del Paso a la Inmortalidad del Gral. Martín Miguel de Güemes. Plaza San Martín. 10 h.
- Guachipas
- Viernes 12: 34º Edición del Fogón de la Agrotécnica. Instalaciones de la Escuela Agrotécnica Soberanía Nacional. 20 h.
- La Candelaria
- Martes 16: Vigilia güemesiana. Plaza Hipólito Irigoyen. 23:30 h.
- Miércoles 17: Jornada güemesiana y cabalgata gaucha. Calle Bernardino Rivadavia, frente a la plaza Hipólito Irigoyen. 09:30 h.
- La Viña
- Viernes 19: Fogón y guardia bajo las estrellas en honor al Gral. Martín Miguel de Güemes. Plazoleta Güemes. 20 h.
- Metán
- Domingo 7: Agonías y muerte del Gral. Martín Miguel de Güemes. Plazoleta Gral. Martín Miguel de Güemes. 17 h.
- Del lunes 8 al martes 30 de junio: La vida del Gral. Martín Miguel de Güemes. Museo del Gaucho - Centro Cultural Federico Gauffin. 08:30 h.
- Martes 16: Guardia bajo las estrellas. Plazoleta Gral. Martín Miguel de Güemes. 22 h.
- Miércoles 17: Acto protocolar. Plazoleta Gral. Martín Miguel de Güemes. 09:30 h.
- Miércoles 17: Honramos al héroe gaucho con canto y danzas. Plazoleta Gral. Martín Miguel de Güemes. 15 h.
- Nazareno
- Sábado 20: Desfile cívico militar y doma. Calle principal Av. Salta y cancha de fútbol. 10 h.
- Orán
- Sábado 13: Retreta de la Banda Municipal de Música y chocolate comunitario. Plazoleta Gral. Martín Miguel de Güemes. 18 h.
- Lunes 15: Espectáculo artístico en homenaje al luchador de la independencia: “Arias: memoria y tierra que danza”. Explanada plaza Cnel. Eduardo Arias. 20 h.
- Martes 16: Aniversario del Paso a la Inmortalidad del Cnel. Eduardo Arias. Busto del Cnel. Arias. 10 h.
- Miércoles 17: Acto y desfile protocolar en homenaje al Gral. Martín Miguel de Güemes. Plazoleta Gral. Martín Miguel de Güemes. 10 h.
- Miércoles 17: Guardia bajo las estrellas. Al pie del Monumento al Gral. Martín Miguel de Güemes. 00:00 h.
- Rosario de la Frontera
- Sábado 13: Gala “La Noche de Güemes”. Nuevo Cine Teatro Güemes. 21 h.
- Martes 16: Guardia bajo las estrellas. Plazoleta “Gral. Martín Miguel de Güemes”. 20 h.
- Miércoles 17: Acto y desfile de agrupaciones y fortines gauchos. Plazoleta Gral. Martín Miguel de Güemes. 10 h.
- Salta Ciudad
- Del lunes 1 al martes 30: Recorridos mediados, visitas participativas en el museo y extensión cultural “El museo nos visita”. Museo Güemes. 11 h.
- Del miércoles 3 al viernes 26: Extensión cultural “Güemes itinerante”. Biblioteca Popular Macacha Güemes. 9 h.
- Sábado 6: Taller infantil “Dibujando con Guflo”. Museo Güemes. 17 h.
- Del domingo 7 al miércoles 17 de junio: Guardia de honor de los infernales del C5 en el Panteón de las Glorias del Norte. Museo Histórico del Norte - Catedral Basílica de Salta. 07 h.
- Domingo 7: Marcha de la Traición. Plaza Belgrano. 8 h.
- Viernes 12: Tarde güemesiana. Parque Sur. 18 h.
- Viernes 12: Tarde güemesiana. Parque de la Familia. 16 h.
- Sábado 13: Jornada literaria infantil “Héroes en papel”. Museo Güemes. 17 h.
- Sábado 13: Conmemoración “Homenaje a Leopoldo Lugones”. Museo Güemes. 19 h.
- Martes 16: Guardia bajo las estrellas. Cañada de la Horqueta. 23 h.
- Martes 16: Marcha de la agonía. Parque San Martín. 17 h.
- Martes 16: Unión federal. Museo Histórico del Norte. 18 h.
- Martes 16: Velada al héroe gaucho. Monumento al Gral. Güemes. 20 h.
- Miércoles 17: Homenaje al Gral. Güemes. Monumento al Gral. Güemes. 10 h.
- Miércoles 17: Sesión pública de la Academia Güemesiana del Instituto Güemesiano de Salta. Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña 5 "Gral. Güemes" (Av. Arenales 1519). 18 h.
- Miércoles 17: Presentación del libro "La División Infernal de Gauchos de Línea - Una historia jamás contada". Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña 5 "Gral. Güemes" (Av. Arenales 1519). 19 h.
- Miércoles 17: Jornada de puertas abiertas: Aniversario del Paso a la Inmortalidad del Gral. Martín Miguel de Güemes. Museo Güemes. 11 h.
- Viernes 19: Taller patrio. Parque del Bicentenario. 16 h.
- Del viernes 19 al domingo 21: “Güemes, el musical”. Teatro Provincial Juan Carlos Saravia. 21 h.
- Martes 23: Taller académico "Güemes: identidad, patrimonio y experiencia turística". Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña 5 (Av. Arenales 1519). 9 h.
- Miércoles 24: Conversatorio “Mujeres revolucionarias 1815-1822”. Museo Güemes. 11 h.
- Jueves 25: Lanzamiento del proyecto “Poncho Lab: rediseñando la identidad”. Museo Güemes. 10:30 h.
- Viernes 26: Copa Güemes. Parque del Bicentenario. 14 h.
- Sábado 27: Charla UNATE “Clásicos en tiempos de Güemes”. Museo Güemes. 19 h.
- San Carlos
- Domingo 7: Cabalgata gaucha por "Güemes, la Argentina que soñó…". Museo Jallpha Kalchaki. 9 h.
- Martes 16: Vigilia bajo las estrellas por el Gral. Martín Miguel de Güemes. Plaza Principal. 21 h.
- San Lorenzo
- Del lunes 1 al martes 30 de junio: Visita al Museo de la Gesta Güemesiana y Gaucha. 11 h.
- Del viernes 12 al lunes 15 de junio: Visita nocturna al Museo de la Gesta Güemesiana y Gaucha. 19 h.
- Martes 16: Guardia bajo las estrellas. Plaza Gral. Martín Miguel de Güemes. 18 h.
- Urundel
- Martes 16: Acto protocolar y guardia bajo las estrellas. Monolito al Gral. Güemes. 18 h.
- Vaqueros
- Del lunes 1 al lunes 15 de junio: Interpretación plástica de los Generales Martín Miguel de Güemes y Manuel Belgrano. Museo del Molino. 18 h.
- Martes 16: Fogón güemesiano. Fortín Gauchos de Güemes. 19 h.
- Martes 16: Guardia bajo las estrellas. Fortín Gauchos de Güemes. 23 h.
- Martes 16: 7° Guardia gaucha en honor al Gral. Martín Miguel de Güemes. Jardín de la Municipalidad. 23:30 h.
- Viernes 19: Exposición de dibujos del concurso "Nuestros héroes". Museo del Molino. 16 h.
- Jueves 25: Proyección de "Güemes". Museo del Molino. 16:45 h.
Cartelera completa en https://calendar.turismosalta.gov.ar/
Sec. Prensa Salta
Más sobre: Salta.
Deja una respuesta
Noticias relacionadas