Sáenz recibió al embajador de Arabia Saudita para avanzar en una agenda de inversiones estratégicas

El gobernador salteño, Gustavo Sáenz, recibió en Casa de Gobierno al embajador de Arabia Saudita en la Argentina, Hatem Ghormulla G. Alghamdi, con el propósito de estrechar lazos de cooperación y tratar las diversas oportunidades de inversión que ofrece la provincia.

Este encuentro da continuidad a la agenda bilateral iniciada ambos en febrero pasado, marcando además la primera visita oficial del diplomático a la provincia, quien está acompañado por el Primer Secretario, Ibrahim Abdelaziz M. Addkhayel.

Durante la presentación de la oferta exportable y de desarrollo, se expuso sobre el potencial que posee Salta en materia de minería, minerales críticos, agroindustria, seguridad alimentaria, turismo, vitivinicultura e intercambios culturales. Actualmente, la provincia exporta al país asiático principalmente maíz y legumbres, por lo que se busca diversificar y ampliar esa matriz comercial.

Al término del encuentro, el Representante Provincial ante Organismos Internacionales, Julio San Millán, señaló que el objetivo es continuar avanzando en la profundización de las relaciones bilaterales e intercambio comercial. Especificó que también se trató la posibilidad de realizar inversiones en el área sanitaria, evaluando la factibilidad de proyectos de articulación público-privada para el financiamiento e inversión en infraestructura sanitaria de mediana y alta complejidad.

La misión diplomática del embajador Hatem Ghormulla G. Alghamdi en Salta se extenderá hasta el próximo miércoles y contempla reuniones con el Consejo Económico Social, la Fundación ProSalta, la empresa estatal Recursos Energéticos y Mineros de Salta (REMSA), legisladores provinciales y autoridades de las universidades locales, con el fin de consolidar una vinculación de largo plazo en el plano académico y corporativo.

Sec. Prensa Salta

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