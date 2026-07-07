Gaspar Javier Solá Usandivaras asumió como Asesor General de Incapaces de la Provincia de Salta

El procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, presidió junto al gobernador Gustavo Sáenz y a la defensora general, Ada Zunino, el acto de asunción del doctor Gaspar Javier Solá Usandivaras como Asesor General de Incapaces de la Provincia.

La ceremonia se desarrolló en el Salón Facundo de Zuviría de la Ciudad Judicial, con la presencia de autoridades de los tres poderes del Estado, magistrados, funcionarios judiciales, representantes del Ministerio Público, familiares e invitados.

Con la incorporación de Solá Usandivaras, quedó nuevamente conformado el Colegio de Gobierno del Ministerio Público, órgano encargado de la conducción institucional del organismo e integrado por el Procurador General, la Defensora General y el Asesor General de Incapaces, conforme a lo establecido por la Constitución Provincial y la Ley Orgánica del Ministerio Público.

La integración plena del Colegio de Gobierno fortalece el funcionamiento institucional del Ministerio Público y consolida el trabajo coordinado de sus tres ramas: el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público Pupilar, en el cumplimiento de sus funciones constitucionales.

Gaspar Solá Usandivaras asumió al frente del Ministerio Público Pupilar, organismo encargado de velar por la protección y representación de los derechos e intereses de niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y demás personas que requieren tutela especial.

El Ministerio Público es un órgano autónomo e independiente que integra el sistema de administración de Justicia de la Provincia y es dirigido por el Colegio de Gobierno, integrado por sus tres máximas autoridades institucionales.

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