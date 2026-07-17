Nuevo régimen para prestadores de alojamiento turístico: podrán ajustar su potencia eléctrica según la temporada

El Directorio del Ente Regulador de Servicios Públicos de Salta aprobó la creación del Régimen Especial de Adecuación de Potencia Contratada para Prestadores de Servicios de Alojamiento Turístico, un régimen regulatorio específico destinado a adecuar la contratación de potencia eléctrica a las características propias de la actividad hotelera.

La Resolución N° 1099/26 reconoce que la hotelería presenta una marcada estacionalidad, con importantes variaciones de ocupación entre las temporadas alta y baja. Sin embargo, hasta ahora muchos establecimientos debían mantener contratada durante todo el año una potencia eléctrica superior a la que realmente utilizaban, afrontando elevados costos fijos aun cuando la demanda disminuía considerablemente.

Con el nuevo régimen, los establecimientos hoteleros habilitados podrán modificar la potencia contratada hasta dos veces por año calendario, respetando un intervalo mínimo de seis meses entre cada solicitud. De esta manera, podrán adecuar la capacidad contratada a las necesidades reales de cada temporada, evitando afrontar costos innecesarios durante los períodos de menor actividad.

La medida se fundamenta en uno de los principios centrales de la regulación de los servicios públicos: que los usuarios paguen en función de las condiciones reales de utilización del servicio, promoviendo una utilización más eficiente del sistema eléctrico sin afectar el equilibrio económico de la concesionaria.

Asimismo, el Ente dispuso que los prestadores comprendidos en este régimen puedan solicitar el cambio de la fecha de vencimiento de sus facturas, eligiendo cualquier día comprendido entre el 20 y el 30 de cada mes.

Esta decisión responde a una realidad propia de la actividad turística: numerosos establecimientos perciben sus ingresos mediante agencias de viajes, operadores turísticos y plataformas digitales cuyos plazos de acreditación suelen ser posteriores a los vencimientos habituales del servicio eléctrico. La adecuación permitirá ordenar la cadena de pagos sin generar perjuicios para la distribuidora.

Para garantizar una implementación sencilla y efectiva, la Resolución instruye a EDESA S.A. a establecer un procedimiento administrativo simplificado, disponible tanto de manera presencial como digital, para la recepción y tramitación de las solicitudes.

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