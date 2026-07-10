Convenio de cooperación sanitaria entre Jujuy y Salta para fortalece el nuevo hospital de Libertador General San Martín

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, y el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, firmaron un convenio de cooperación sanitaria destinado a fortalecer la puesta en funcionamiento del nuevo Hospital “Dr. Oscar Orías” de Libertador General San Martín (Jujuy), consolidando una estrategia conjunta para mejorar la atención de la salud en la región.

El acuerdo permitirá profundizar el trabajo coordinado entre ambas provincias, teniendo en cuenta que el nuevo establecimiento será un hospital de referencia por su ubicación estratégica y la cercanía con localidades del departamento salteño de Orán y otras zonas del norte del país.

Fortalecer la gestión hospitalaria

En ese marco, Sadir destacó que el convenio contribuirá a fortalecer la gestión hospitalaria mediante la incorporación del historial clínico digital desarrollado por la provincia de Salta, una herramienta que favorecerá la integración de la información sanitaria y optimizará la atención de los pacientes.

Asimismo, remarcó que el nuevo Hospital “Dr. Oscar Orías” será un centro de salud de primer nivel, preparado para brindar respuestas de mayor complejidad y fortalecer la articulación entre los equipos sanitarios de Jujuy y Salta. Con esta iniciativa, ambas provincias avanzan en la consolidación de un sistema de salud más moderno, eficiente e integrado, priorizando el acceso a servicios de calidad para las comunidades de la región.

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