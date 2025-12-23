Salta: horarios de funcionamiento del comercio y actividades afines durante los días 24 y 31 de diciembre

La Secretaría de Trabajo de la Provincia de Salta informó acerca de los horarios de cierre establecidos para las actividades comerciales con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, conforme a lo previsto en el Convenio Colectivo de Trabajo N.º 130/75, y a los distintos acuerdos homologados oportunamente con cámaras empresariales y/o empresas del rubro comercial y de servicios.

De acuerdo a lo informado, los horarios de cierre para los días 24 y 31 de diciembre serán los siguientes:

Comercio en general: hasta las 17:00 horas

hasta las 17:00 horas Supermercados minoristas: hasta las 17:00 horas

hasta las 17:00 horas Centros comerciales: hasta las 17:00 horas

hasta las 17:00 horas Comercios de electrodomésticos: hasta las 15:00 horas

hasta las 15:00 horas Corralones: hasta las 14:00 horas

Asimismo, se aclaró que, en aquellos casos donde se acuerde una ampliación horaria en los días previos a las fiestas, la jornada laboral no podrá extenderse más allá de las 23:00 horas, debiendo respetarse en todos los casos la normativa laboral vigente.

El organismo recordó que los días 25 de diciembre y 1° de enero son feriados nacionales, por lo que no podrá otorgarse descanso compensatorio por dichas jornadas, debiendo abonarse las remuneraciones correspondientes conforme a la ley, al convenio colectivo aplicable y a las escalas salariales vigentes.

La Secretaría de Trabajo destacó la importancia de respetar los acuerdos alcanzados y la legislación laboral, con el objetivo de garantizar condiciones de trabajo adecuadas y previsibilidad tanto para trabajadores como para empleadores durante las fiestas de fin de año.

Sec. Prensa Salta

Más sobre: Salta.



