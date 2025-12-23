Jaldo pidió modernizar las leyes laborales

Al finalizar el brindis de fin de año en el Salón Blanco, el gobernador tucumano. Osvaldo Jaldo, se refirió este martes a la necesidad de avanzar en una reforma laboral que contemple los cambios tecnológicos y productivos, y se pronunció sobre el tratamiento del Presupuesto Nacional 2026, al que consideró clave para dar previsibilidad al país.

En rueda de prensa, Jaldo sostuvo que “hace falta modernizar y actualizar las legislaciones laborales y muchas otras que se quedaron en el tiempo”, al remarcar que las economías regionales ya compiten en más de 150 mercados internacionales. En ese sentido, señaló que sectores como la caña de azúcar, el limón y el arándano necesitan reglas que permitan ganar competitividad sin perder derechos laborales.

El Primer Mandatario aclaró que una actualización normativa no implica retroceder en conquistas sociales. “No significa quitar derechos, sino consolidarlos y avanzar en una modernización”, explicó, y, en esa linea, puso como ejemplo el impacto de la tecnología en la producción: desde la mecanización de la cosecha de caña hasta el uso de robots en la industria automotriz. “Si avanza la tecnología, ¿qué va a pasar con nuestra gente? Por eso hay que buscar un equilibrio”, planteó.

*imagen de archivo e ilustrativa

Más sobre: Política.



