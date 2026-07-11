ARAS inaugura el ciclo Cine Foro con la proyección de La Caída, de Lucía Puenzo

La Asociación de Realizadores Audiovisuales de Salta (ARAS), en articulación con el Espacio Pro Cultura Salta, lanza el ciclo Cine Foro, una propuesta orientada a construir un espacio permanente de encuentro alrededor del cine argentino, latinoamericano y de otras latitudes, con el objetivo de promover el diálogo, el intercambio y la reflexión colectiva a partir de las películas y las problemáticas que atraviesan.

La primera función del ciclo se realizará el próximo jueves 16 de julio a las 20 horas en el Espacio Pro Cultura Salta, ubicado en Mitre 331, Salta Capital, con la proyección de La Caída, de la cineasta argentina Lucía Puenzo, directora de Wakolda, entre otras producciones destacadas del cine argentino contemporáneo.

Inspirada en hechos reales, la película sigue la historia de Mariel, una clavadista veterana que enfrenta su última oportunidad de participar en los Juegos Olímpicos. Cuando una verdad sale a la superficie, deberá confrontar su pasado y preguntarse si ganar continúa siendo el último sueño posible.

La Caída cuenta con las actuaciones de Karla Souza, Hernán Mendoza, Déja Ebergenyi, Christian Vázquez, Fernanda Borches y Mabel Cadena, con participación especial de Azul Almazán. La producción se inspira en hechos reales y reúne el trabajo de las compañías productoras MADAM, Filmadora e Infinity Hill.

Luego de la proyección, el ciclo abrirá un espacio de intercambio y debate junto al público, con la participación de Andrea Urquiola, realizadora audiovisual, y Verónica Spaventa, abogada especializada en derechos de las mujeres, quienes aportarán distintas perspectivas para abordar las temáticas que propone la película.

Con esta iniciativa, ARAS y el Espacio Pro Cultura Salta buscan fortalecer la circulación del cine y promover ámbitos de diálogos a partir de la experiencia audiovisual.

Las entradas tendrán un valor de $5.000 y podrán adquirirse en puerta o reservarse previamente a través de WhatsApp al 3874-662033.

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