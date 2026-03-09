Salta avanza con un 50% de obra en su laboratorio de análisis de agua y efluentes, que será referente nacional

En un predio de la avenida Bolivia en la capital salteña, se construye el laboratorio de análisis de agua y efluentes del Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRESP). La obra presenta un avance físico del 50% y se ejecuta a través de la Secretaría de Obras Públicas, con una inversión de $904.4 millones.

El edificio contará con una superficie cubierta aproximada de 550 metros cuadrados y contará con diversos espacios tales como acceso, oficina, cocina, grupos sanitarios, laboratorios físico-químico de agua y efluentes, lavado secado, sala de preparación de muestras microbiológicas, recepción, archivo, biología, droguería, esterilizado, sala de cromatografía, gabinete de gases, gabinete de residuos peligrosos, estacionamiento y playa de carga y descarga de insumos, entre otros.

Carlos Saravia, titular del ENRESP, remarcó que el nuevo laboratorio se convertirá en un “referente nacional con equipamiento de alta tecnología”. Además, señaló que no solo se abocará al análisis de los servicios de agua y efluentes, sino también a los sectores mineros, agropecuarios e industriales que tienen que acreditar ciertos requisitos para exportar los productos.

Sec. Prensa Salta

Más sobre: Salta.



