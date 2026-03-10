ANSES: quienes cobran hoy martes 10

10/03/2026 - Actualizado: 09/03/2026

Hoy martes 10 de marzo continúan los pagos de las Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo; en tanto, inician los de las Asignaciones de Pago Único y Asignación por Embarazo. Todas las prestaciones tendrán el aumento por movilidad del 2,88 por ciento.

Pensiones No Contributivas

  • Titulares con documentos terminados en 2 y 3 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • Titulares con documentos finalizados en 1 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • Titulares con documentos concluidos en 1.

Asignación por Embarazo

  • Titulares con documentos terminados en 0.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

  • Todas las finalizaciones de documento hasta el 10 de abril.

