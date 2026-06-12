Salta: adelantan el pago del medio aguinaldo para empleados de la provincia

El Gobierno provincial informó que mañana sábado 13 de junio estará depositado el Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente al primer semestre de 2026 para todos los trabajadores de la administración pública provincial.

La medida apunta a acompañar y potenciar el movimiento económico, comercial y turístico durante el fin de semana largo, generando un impacto positivo en distintos sectores de la economía local.

Más sobre: Salta.



