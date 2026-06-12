ANSES: pagos para hoy viernes

Hoy viernes 12 de junio finalizan los pagos de las Pensiones No Contributivas y continúan los de las jubilaciones y pensiones mínimas; ambos incluyen el aumento por movilidad del 2,58 por ciento más el medio aguinaldo. Asimismo, siguen los cronogramas de la Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignación por Prenatal.

Pensiones No Contributivas

Titulares con documentos concluidos en 8 y 9 cobran su haber más el medio aguinaldo y el bono de 70 mil pesos.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Titulares con documentos finalizados en 4 cobran su haber más el medio aguinaldo y el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Titulares con documentos terminados en 4.

Asignación por Embarazo

Titulares con documentos concluidos en 2.

Asignación por Prenatal

Titulares con documentos finalizados en 4 y 5.

Más sobre: Actualidad.



