Cuatro imputados por la muerte de operarios de Aguas del Norte en Rivadavia Banda Sur durante tareas de mantenimiento del sistema cloacal

La fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, imputó de forma provisional a cuatro responsables de la empresa Aguas del Norte como presuntos autores de los delitos de homicidio culposo por omisión e inobservancia de los reglamentos y de los deberes a su cargo, en perjuicio de dos operarios fallecidos, y de lesiones graves por omisión e inobservancia de los reglamentos y deberes a su cargo, en perjuicio de un tercer trabajador que sobrevivió al hecho.

La imputación alcanza al jefe Operativo–Supervisor, a quien la Fiscalía atribuye haber omitido ejercer un control y una supervisión efectivos sobre la cuadrilla y tolerar prácticas de trabajo inseguras; al coordinador de Higiene y Seguridad y a la responsable del Área de Higiene y Seguridad, por no implementar ni controlar los protocolos para trabajos en espacios confinados, no garantizar la capacitación específica del personal ni asegurar la provisión de los elementos de protección y rescate exigidos; y al gerente Operativo del Interior Provincial, por presuntamente haber incumplido sus deberes de organización, dirección y control, al no garantizar la asignación de los recursos materiales y de seguridad necesarios para que las cuadrillas desarrollaran sus tareas en condiciones adecuadas.

La investigación se inició por el hecho ocurrido el 5 de mayo de 2026 en Rivadavia Banda Sur, cuando una cuadrilla de trabajadores realizaba tareas de mantenimiento en el sistema cloacal. Luego de reemplazar una bomba y advertir que persistía una obstrucción, tres operarios descendieron a una boca de registro de aproximadamente siete metros de profundidad. Los tres se descompensaron tras ingresar al espacio confinado. Dos de ellos fallecieron y el tercero sufrió lesiones de gravedad.

Las autopsias determinaron que ambas víctimas fallecieron por asfixia tóxica. En uno de los casos, los estudios toxicológicos confirmaron la presencia de sulfuro de hidrógeno, un gas altamente tóxico que puede acumularse en espacios confinados como cámaras cloacales y provocar pérdida del conocimiento y la muerte en pocos segundos.

Según la hipótesis de la Fiscalía, los trabajadores habrían ingresado al lugar sin los elementos de protección adecuados ni los protocolos de seguridad exigidos para este tipo de tareas, tales como detectores de gases, equipos de respiración, arneses, líneas de vida y dispositivos de rescate.

Asimismo, la investigación sostiene que no habrían recibido capacitación específica sobre los riesgos del trabajo en espacios confinados y que esta modalidad de trabajo era conocida dentro de la organización operativa.

La fiscal Sofía Fuentes señaló que la atribución delictiva se fundamenta en el deber de garante que recae sobre quienes tenían responsabilidades en materia de seguridad e higiene laboral, prevención de riesgos, organización del trabajo y supervisión de las tareas, conforme a la normativa vigente.

MPF Salta

*imagen: captura de pantalla

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