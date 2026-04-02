Convenio entre Ministerio de Defensa y Toyota para que veteranos de Malvinas accedan a la compra de vehículos

El Ministro de Defensa de la nación, Teniente General Carlos Alberto Presti, y el Director Comercial de Toyota Argentina, Andres Massuh, firmaron un importante convenio a partir del cual se estipularon nuevos beneficios para la compra de vehículos para todos los Veteranos de la Guerra de Malvinas.

Este beneficio, que abarca numerosos modelos de la marca y será válido en toda la red de concesionarios oficiales Toyota de nuestro país, tendrá vigencia desde el 2 de abril de este año, hasta el 1 de abril del 2027.

De la firma también participaron el Jefe de Gabinete del Ministerio de Defensa, Guillermo Madero, y el Director General de Relaciones Institucionales, Christian Portaluppi.

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