Realizarán test rápidos de sangre para la detección del Virus de VIH y sífilis en la Plazoleta IV Siglos

El Programa de VIH, ITS y Hepatitis Virales del Ministerio de Salud Provincial, realizará test rápidos de sangre para la detección del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y sífilis en la Plazoleta IV Siglos, en la ciudad de Salta.

Los testeos se desarrollarán mañana viernes 30 de enero, en el horario de 9 a 12 hs. La prueba es gratuita, voluntaria y confidencial. Además, no es necesario presentar el DNI ni pedido médico para realizársela.

Hacerse este examen de manera temprana es fundamental para que la persona diagnosticada como positiva pueda iniciar tratamiento médico oportuno y gratuito, lo que le permitirá una buena calidad de vida y evitar la progresión y gravedad de la enfermedad.

El test

Se toma una pequeña muestra de sangre que se obtiene de un pinchazo en la yema de un dedo y se la coloca sobre una tira reactiva que, en 15 minutos, da un resultado presuntivo. Para ello, no es necesario estar en ayuno total, bastando con no consumir alimentos grasos dos horas antes de la extracción.

Las personas que son diagnosticadas como seropositivas pueden acceder a controles y tratamientos gratuitos, tanto a través de los servicios sanitarios públicos como por cobertura de obra social, de acuerdo con la legislación nacional vigente.

Importancia del diagnóstico

El programa de VIH, ITS y Hepatitis Virales de la provincia destaca la importancia del diagnóstico temprano e insta a la población a realizarse la prueba en las campañas que se realizan en diferentes centros preventivos, donde además se brinda consejería integral sobre enfermedades de transmisión sexual, prevención, diagnóstico y tratamiento.

