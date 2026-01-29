Controles intensos: sanciones severas y secuestro de motos por incumplir normas viales

Agentes de tránsito de la municipalidad de Salta realizan diferentes operativos de control en distintas zonas estratégicas, para garantizar la seguridad en las calles de la ciudad. Es así que en la jornada de ayer, sobre avenida Banchik, a la altura de la avenida del Carnaval en la capital, se verificó que ningún motociclista se traslade por la ciclovía de ese sector. Quienes lo hagan sufrirán sanciones más severas, ya que es un hecho que se repite y es un reclamo frecuente de vecinos.

Durante los procedimientos se secuestraron más de 10 motocicletas, la mayoría por falta de documentación y por ausencia de cascos por parte de los conductores.

"En estos controles buscamos que los salteños entiendan que deben cumplir con las normas viales. Continuaremos en este sector, haciendo énfasis en que no se utilice la ciclovía para circular, ya que fue una queja de los vecinos", expresó unas de las inspectoras asignadas al lugar.

Cabe destacar que las consecuencias son severas, tanto en lo económico como en las inhabilitaciones.

Este tipo de operativos se seguirán realizando en distintos puntos de la ciudad, buscando concientizar a la comunidad.

Más sobre: Salta.



