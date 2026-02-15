El Instituto de Idiomas de Salta abre las inscripciones 2026

15/02/2026

El Instituto de Idiomas de Salta informó que las inscripciones para el período lectivo 2026 de los cursos de Inglés, Portugués y Francés, se realizarán del 18 al 27 de febrero en las sedes N° 7.216, 7.217, 7.218 y 7.219.

El proceso se extenderá hasta completar los cupos disponibles en las cuatro sedes y cinco anexos con los que cuenta el Instituto en toda la ciudad de Salta.

El inicio de clases está previsto para el 9 de marzo en el caso de los estudiantes que cursan los días lunes y miércoles, el 10 de marzo para quienes asisten martes y jueves, y el 13 de marzo para los cursos que se dictan los días viernes.

INSTITUTO N° 7.216

SEDE Y ANEXO 1: Escuela Justo José de Urquiza, ingreso por Güemes entre Zuviría y Dean Funes.

IDIOMAS: inglés, portugués, y francés

HORARIO: de lunes a viernes de 19.00 a 22.00

INSCRIPCIONES PARA INGRESANTES A 1ER AÑO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES EN INGLÉS, E INGRESANTES A 1ER AÑO DE ADULTOS DE INGLÉS, FRANCÉS, Y PORTUGUES:

Solicitar turno para las inscripciones en el siguiente link: https://turnito.app/c/fPG9pAvBgqF2or

Para ingreso a cualquier 1er año se atenderá únicamente con turno, por lo que se solicita no concurrir personalmente si es que no se posee el turno correspondiente.

AVISO: Las inscripciones para CHINO se realizarán una vez que se haya designado docente.

ANEXO II, Escuela Joaquín Castellanos, Avda. Reyes Católicos 1580

IDIOMAS: inglés, portugués, y francés

HORARIO: de lunes a viernes de 19.00 a 22.00

INSCRIPCIONES PARA INGRESANTES A 1ER AÑO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES EN INGLÉS, E INGRESANTES A 1ER AÑO DE ADULTOS DE INGLÉS, FRANCÉS, Y PORTUGUÉS.

Solicitar turno en el siguiente link: https://turnito.app/c/emy5VZnCKCBCyV

Para ingreso a cualquier 1er año se atenderá únicamente con turno, por lo que se solicita no concurrir personalmente si es que no se posee el turno correspondiente.

INSTITUTO N° 7.217

Barrios Santa Cecilia y Solidaridad

IDIOMAS: inglés, portugués, y francés

INSCRIPCIONES PRESENCIALES para todos los cursos

HORARIO: de lunes a viernes de 19.00 a 22.00

SEDE Escuela Provincia de Salta, Andrés Chazarreta 436, Barrio Santa Cecilia.

INSCRIPCIONES PARA INGRESANTES A 1ER AÑO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES EN INGLÉS, E INGRESANTES A 1ER AÑO DE ADULTOS DE INGLÉS, FRANCÉS, Y PORTUGUES:

Solicitar turno en el siguiente link: https://https://turnito.app/c/isisantacecilia

ANEXO Escuela N°4811, Barrio Solidaridad, Manzana 439 "A" 3er Etapa.

IDIOMAS: inglés y portugués

HORARIO: de lunes a viernes de 19.00 a 22.00

INSCRIPCIONES PARA INGRESANTES A 1ER AÑO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES EN INGLÉS, E INGRESANTES A 1ER AÑO DE ADULTOS DE INGLÉS, FRANCÉS, Y PORTUGUES

Solicitar turno en el siguiente link: https://turnito.app/c/isisolidaridad

Las inscripciones se realizan personalmente en cada uno de los Institutos en el horario de 19:00 a 22:00.

INSTITUTO N° 7.218

Zona Norte

IDIOMAS: Inglés, Portugués, y Francés

HORARIO: de lunes a viernes de 19.00 a 22.00

SEDE Escuela Eva Perón, Rafael Anduaga S/N, Barrio Castañares.

Del 18/02 al 24/02

INSCRIPCIONES PARA INGRESANTES A 1ER AÑO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES EN INGLÉS, E INGRESANTES A 1ER AÑO DE ADULTOS DE INGLÉS, FRANCÉS, Y PORTUGUÉS:

Solicitar turno en el siguiente link: https://https://turnito.app/c/Xqh6egCAHvr8tg

Para ingreso a cualquier 1er año en la sede 7218 se atenderá únicamente con turno.

Por lo que se solicita no concurrir personalmente si es que no se posee el turno correspondiente. Del 18 al 24 de febrero se inscribe solamente a ingresantes a 1er año.

INSTITUTO N° 7.218

Zona Oeste

IMPORTANTE: El anexo del instituto N° 7.218 que funcionaba en la Escuela Nicolás Avellaneda, se traslada a partir de 2026 a la Escuela Remedios Escalada de San Martín, Av. Entre Ríos 1551.

IDIOMAS: inglés, portugués, y francés

HORARIO: de lunes a viernes de 19.00 a 22.00

Solicitar turno en el siguiente link: https://turnito.app/c/7RMtXNds9C8Vox

Para ingreso a cualquier 1er año del anexo se atenderá únicamente con turno, por lo que se solicita no concurrir personalmente si es que no se posee el turno correspondiente. Del 23 al 27 de febrero se inscribe solamente a ingresantes a 1er año.

INSTITUTO N° 7.219

Zona Sur

IDIOMAS: inglés, portugués, y francés

HORARIO: de lunes a viernes de 19.00 a 22.00

SEDE Escuela Mariquita Sánchez de Thompson, LV4 Radio Patagonia Argentina 2950, Barrio Intersindical

INSCRIPCIONES PARA TODOS LOS CURSOS:

Solicitar turno en el siguiente link: https://turnito.app/c/BxPHjGqDqH3fhG

Se atenderá únicamente con turno, por lo que se solicita no concurrir personalmente si es que no se posee el turno correspondiente.

ANEXO: Escuela Clara Saravia Linares de Arias, LRA4 Radio Nacional 3495, Barrio Intersindical

INSCRIPCIONES PARA TODOS LOS CURSOS:

Solicitar turno en el siguiente link: https://turnito.app/c/hzgjyzQpTL88ft

Se atenderá únicamente con turno, por lo que se solicita no concurrir personalmente si es que no se posee el turno correspondiente.

Las inscripciones se realizan personalmente en cada uno de los Institutos en el horario de 19:00 a 22:00.

Inicio de clases: 09, 10 y 13 de marzo según día de cursada. Únicamente en horario vespertino.

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN

  • Tener 8 años cumplidos para ingresar a cursos de niños.
  • Tener 11 años cumplidos para ingresar a cursos de adolescentes.
  • Tener 17 años cumplidos para ingresar a cursos de adultos.
  • Fotocopia de DNI (en caso de menores, deben presentar fotocopia del DNI del alumno y del tutor).
  • Libreta o Certificado de aprobación del curso anterior.
  • Pago de seguro escolar y aporte voluntario.

