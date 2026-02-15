El Instituto de Idiomas de Salta abre las inscripciones 2026
15/02/2026
El Instituto de Idiomas de Salta informó que las inscripciones para el período lectivo 2026 de los cursos de Inglés, Portugués y Francés, se realizarán del 18 al 27 de febrero en las sedes N° 7.216, 7.217, 7.218 y 7.219.
El proceso se extenderá hasta completar los cupos disponibles en las cuatro sedes y cinco anexos con los que cuenta el Instituto en toda la ciudad de Salta.
El inicio de clases está previsto para el 9 de marzo en el caso de los estudiantes que cursan los días lunes y miércoles, el 10 de marzo para quienes asisten martes y jueves, y el 13 de marzo para los cursos que se dictan los días viernes.
INSTITUTO N° 7.216
SEDE Y ANEXO 1: Escuela Justo José de Urquiza, ingreso por Güemes entre Zuviría y Dean Funes.
IDIOMAS: inglés, portugués, y francés
HORARIO: de lunes a viernes de 19.00 a 22.00
INSCRIPCIONES PARA INGRESANTES A 1ER AÑO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES EN INGLÉS, E INGRESANTES A 1ER AÑO DE ADULTOS DE INGLÉS, FRANCÉS, Y PORTUGUES:
Solicitar turno para las inscripciones en el siguiente link: https://turnito.app/c/fPG9pAvBgqF2or
Para ingreso a cualquier 1er año se atenderá únicamente con turno, por lo que se solicita no concurrir personalmente si es que no se posee el turno correspondiente.
AVISO: Las inscripciones para CHINO se realizarán una vez que se haya designado docente.
ANEXO II, Escuela Joaquín Castellanos, Avda. Reyes Católicos 1580
IDIOMAS: inglés, portugués, y francés
HORARIO: de lunes a viernes de 19.00 a 22.00
INSCRIPCIONES PARA INGRESANTES A 1ER AÑO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES EN INGLÉS, E INGRESANTES A 1ER AÑO DE ADULTOS DE INGLÉS, FRANCÉS, Y PORTUGUÉS.
Solicitar turno en el siguiente link: https://turnito.app/c/emy5VZnCKCBCyV
Para ingreso a cualquier 1er año se atenderá únicamente con turno, por lo que se solicita no concurrir personalmente si es que no se posee el turno correspondiente.
INSTITUTO N° 7.217
Barrios Santa Cecilia y Solidaridad
IDIOMAS: inglés, portugués, y francés
INSCRIPCIONES PRESENCIALES para todos los cursos
HORARIO: de lunes a viernes de 19.00 a 22.00
SEDE Escuela Provincia de Salta, Andrés Chazarreta 436, Barrio Santa Cecilia.
INSCRIPCIONES PARA INGRESANTES A 1ER AÑO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES EN INGLÉS, E INGRESANTES A 1ER AÑO DE ADULTOS DE INGLÉS, FRANCÉS, Y PORTUGUES:
Solicitar turno en el siguiente link: https://https://turnito.app/c/isisantacecilia
ANEXO Escuela N°4811, Barrio Solidaridad, Manzana 439 "A" 3er Etapa.
IDIOMAS: inglés y portugués
HORARIO: de lunes a viernes de 19.00 a 22.00
INSCRIPCIONES PARA INGRESANTES A 1ER AÑO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES EN INGLÉS, E INGRESANTES A 1ER AÑO DE ADULTOS DE INGLÉS, FRANCÉS, Y PORTUGUES
Solicitar turno en el siguiente link: https://turnito.app/c/isisolidaridad
Las inscripciones se realizan personalmente en cada uno de los Institutos en el horario de 19:00 a 22:00.
INSTITUTO N° 7.218
Zona Norte
IDIOMAS: Inglés, Portugués, y Francés
HORARIO: de lunes a viernes de 19.00 a 22.00
SEDE Escuela Eva Perón, Rafael Anduaga S/N, Barrio Castañares.
Del 18/02 al 24/02
INSCRIPCIONES PARA INGRESANTES A 1ER AÑO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES EN INGLÉS, E INGRESANTES A 1ER AÑO DE ADULTOS DE INGLÉS, FRANCÉS, Y PORTUGUÉS:
Solicitar turno en el siguiente link: https://https://turnito.app/c/Xqh6egCAHvr8tg
Para ingreso a cualquier 1er año en la sede 7218 se atenderá únicamente con turno.
Por lo que se solicita no concurrir personalmente si es que no se posee el turno correspondiente. Del 18 al 24 de febrero se inscribe solamente a ingresantes a 1er año.
INSTITUTO N° 7.218
Zona Oeste
IMPORTANTE: El anexo del instituto N° 7.218 que funcionaba en la Escuela Nicolás Avellaneda, se traslada a partir de 2026 a la Escuela Remedios Escalada de San Martín, Av. Entre Ríos 1551.
IDIOMAS: inglés, portugués, y francés
HORARIO: de lunes a viernes de 19.00 a 22.00
Solicitar turno en el siguiente link: https://turnito.app/c/7RMtXNds9C8Vox
Para ingreso a cualquier 1er año del anexo se atenderá únicamente con turno, por lo que se solicita no concurrir personalmente si es que no se posee el turno correspondiente. Del 23 al 27 de febrero se inscribe solamente a ingresantes a 1er año.
INSTITUTO N° 7.219
Zona Sur
IDIOMAS: inglés, portugués, y francés
HORARIO: de lunes a viernes de 19.00 a 22.00
SEDE Escuela Mariquita Sánchez de Thompson, LV4 Radio Patagonia Argentina 2950, Barrio Intersindical
INSCRIPCIONES PARA TODOS LOS CURSOS:
Solicitar turno en el siguiente link: https://turnito.app/c/BxPHjGqDqH3fhG
Se atenderá únicamente con turno, por lo que se solicita no concurrir personalmente si es que no se posee el turno correspondiente.
ANEXO: Escuela Clara Saravia Linares de Arias, LRA4 Radio Nacional 3495, Barrio Intersindical
INSCRIPCIONES PARA TODOS LOS CURSOS:
Solicitar turno en el siguiente link: https://turnito.app/c/hzgjyzQpTL88ft
Se atenderá únicamente con turno, por lo que se solicita no concurrir personalmente si es que no se posee el turno correspondiente.
Las inscripciones se realizan personalmente en cada uno de los Institutos en el horario de 19:00 a 22:00.
Inicio de clases: 09, 10 y 13 de marzo según día de cursada. Únicamente en horario vespertino.
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN
- Tener 8 años cumplidos para ingresar a cursos de niños.
- Tener 11 años cumplidos para ingresar a cursos de adolescentes.
- Tener 17 años cumplidos para ingresar a cursos de adultos.
- Fotocopia de DNI (en caso de menores, deben presentar fotocopia del DNI del alumno y del tutor).
- Libreta o Certificado de aprobación del curso anterior.
- Pago de seguro escolar y aporte voluntario.
Ministerio de Educación y Cultura Salta
Más sobre: Educación.
Deja una respuesta
Noticias relacionadas