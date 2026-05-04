Jujuy: subastaran equipos de Ledesma, por renovación de su parque operativo

En el marco del proceso de renovación de bienes de su parque operativo, Ledesma llevará adelante una subasta de implementos agrícolas, maquinaria y vehículos a través de Monasterio Tattersall Activos (Buenos Aires). La iniciativa comprende la venta de tractores, topadoras, excavadoras, vehículos y motocicletas.

Cabe destacar que los lotes estarán disponibles para su exhibición pública en el ingenio de Ledesma, ubicado en Libertador General San Martín, departamento de Ledesma (Jujuy), los días 8 y 9 de mayo, de 9 a 16 hs. Esta instancia permitirá a los interesados inspeccionar los equipos previamente a su participación en la subasta.

“Es una subasta clave por la calidad de los activos y el respaldo de Ledesma. En Monasterio Tattersall Activos garantizamos transparencia en cada etapa, respaldados por años de trayectoria”, afirma Martín Ruiz, gerente de la División Activos de Monasterio Tattersall

La subasta se realizará el viernes 15 de mayo, con modalidad online y participación presencial opcional —con reserva previa— en las oficinas de Monasterio Tattersall en CABA.

Los equipos a subastar ya pueden consultarse online: https://www.activos.monasterio-tattersall.com/subasta/30234

Entre algunos de los equipos a subastar figuran: tractores, topadoras, excavadoras, grúa, autoelevaladores, cuatriciclos, motos y camionetas

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