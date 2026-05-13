ANSES: pagos del miércoles 13
13/05/2026 - Actualizado: 12/05/2026
Hoy 13 de mayo continúan los pagos de las Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo. En tanto, inician los de las Asignaciones por Prenatal y Maternidad. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 3,38 por ciento.
Pensiones No Contributivas
- Titulares con documentos finalizados en 4 y 5 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- Titulares con documentos concluidos en 2 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- Titulares con documentos terminados en 2.
Asignación por Embarazo
- Titulares con documentos finalizados en 2.
Asignación por Prenatal
- Titulares con documentos concluidos en 0 y 1.
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones de documento hasta el 10 de junio.
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