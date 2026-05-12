Pagos de la ANSES para hoy martes

12/05/2026 - Actualizado: 11/05/2026

Ayer lunes iniciaron los pagos de la ANSES del mes de mayo y continúan hoy con los pagos de las Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo. En tanto, inician los de las Asignaciones de Pago Único. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 3,38 por ciento.

Pensiones No Contributivas

  • Titulares con documentos terminados en 2 y 3 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • Titulares con documentos finalizados en 1 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • Titulares con documentos concluidos en 1.

Asignación por Embarazo

  • Titulares con documentos terminados en 1.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

  • Todas las finalizaciones de documento hasta el 10 de junio.

Más sobre: Actualidad.

Noticias relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Subir