Pagos de la ANSES para hoy martes
12/05/2026 - Actualizado: 11/05/2026
Ayer lunes iniciaron los pagos de la ANSES del mes de mayo y continúan hoy con los pagos de las Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo. En tanto, inician los de las Asignaciones de Pago Único. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 3,38 por ciento.
Pensiones No Contributivas
- Titulares con documentos terminados en 2 y 3 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- Titulares con documentos finalizados en 1 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- Titulares con documentos concluidos en 1.
Asignación por Embarazo
- Titulares con documentos terminados en 1.
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
- Todas las finalizaciones de documento hasta el 10 de junio.
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