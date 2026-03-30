Inauguraron las nuevas instalaciones del Paso Internacional Fronterizo La Quiaca – Villazón

La Ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, encabezó la inauguración de obras en el paso fronterizo La Quiaca (Jujuy) - Villazón (Bolivia), uno de los puntos con mayor movimiento de la frontera norte del país.

Durante la actividad, se pusieron en funcionamiento un escáner de carga para el control de mercaderías, más de 60 cámaras de videovigilancia y un sistema de control biométrico para la verificación de identidad y documentos en tiempo real, herramientas que fortalecen la capacidad de control en el Área de Control Integrado.

La incorporación de esta infraestructura permite optimizar la supervisión del tránsito fronterizo y reforzar la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y otras modalidades delictivas, al tiempo que mejora la gestión del flujo migratorio en uno de los corredores más activos del norte argentino.

Asimismo, se destacó el trabajo articulado entre la Gendarmería Nacional y la Dirección Nacional de Migraciones, organismos que operan de manera coordinada para garantizar un control efectivo de ingresos y egresos, con mayor presencia en el territorio y utilización de tecnología aplicada a la seguridad.

La Ministra subrayó que estas obras forman parte de una estrategia orientada a consolidar fronteras más seguras, con reglas claras y mayor capacidad de respuesta frente al delito.

Participaron de la actividad el gobernador de la provincia de Jujuy, Carlos Sadir, y el viceministro de Régimen Interior y Policía del Ministerio de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, Lic. Hernán Paredes Muñoz, junto a autoridades nacionales, provinciales y representantes de fuerzas de seguridad de ambos países.

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